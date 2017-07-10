YouTuber Brittany Venti, ünlü bir oyun yayıncısı ve takipçileri ile canlı yayın akışlarında sık sık bir araya gelmeyi seven isimlerden. Son canlı yayın akışında ise artık pes dedirten bir olay meydana geldi.

Oyun sırasında karakteri ile ekranlara yansıyan Brittany, her zaman yaptığı yayınlardan birisini yaptığını düşünüyordu. Ancak, oyun için bağlandığı serverda bulunan kötü niyetli 4chan kullanıcılarının ona saldıracağından habersizdi.

Muhtemelen oyun için bir mod geliştiren kötü niyetli oyuncular, Brittany’nin karakterine, şiddet uygulamaya başladılar. Gerçek dünyadaki insanlık dışı kopyalarını aratmayan oyuncular, genç kızın karakterine tecavüz etmeye başladılar. Durumdan gittikçe rahatsız olmaya başlayan Brittany ise göz yaşlarına engel olamadı.

Olayları bu şekilde okuyunca durum size hafif gelebilir. Ancak günümüzde toplumun kanayan yaraları olan cinsel taciz, tecavüz ve şiddet vakalarına dair her gün yeni bir vahşetin haberini alıyoruz. Görünen o ki Brittany’nin yaşadığı olayla görünen o ki bu bozuk zihniyet, yeni neslin dejenere olmasına neden olmuş. Oyun içi de olsa şiddet ve tecavüz vakalarının yaşanması, izleyiciler için travmatik sonuçlar doğurabilir. Bu sebeple orijinal videoyu yazı içinde veremiyoruz. Neler olduğunu görmek isteyenler şuraya tıklayabilirler.

Bir oyunda olsa da böyle hastalıklı davranışları görmek, toplumsal dinamiklerin ne hale geldiğini gösteriyor. Lütfen sizler de takip ettiğiniz canlı yayın akışlarını doğru seçin. Ayrıca böyle "insanlara" ne gerçek hayatta ne de sanal ortamlarda prim vermeyin.