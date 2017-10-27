Canlı Yayında Aile İçi Şiddet, LoL Oyuncusunun Sonu Oldu!

Çinli Profesyonel League of Legends oyuncusu Li "Vasilii" Wei Jun, canlı yayın sırasında yaşadığı aile içi şiddet nedeni ile üyesi olduğu Newbee takımından atıldı.

Çinli League of Legends takımı Newbee’nin üyelerinden olan “Vasilii” takma adlı Li Wei Jun, bir canlı yayın sırasında kız arkadaşı ile şiddetli bir tartışma yaşadı. Wei Jun, tartışma sırasında kamerayı olaydan başka yöne çevirse de izleyiciler havada uçan eşyalara ve kız arkadaşının ağlayışına şahit oldu.

Reddit’te yapılan çeviriye göre Wei Jun’un kız arkadaşı odaya gelip çok ciddi olduğunu belirtiyor. Ardından Wei Jun’a herkesin onu izlediğini ve kötü şeyler olabileceğini söylüyor. Bunun üzerine Wei Jun kamerasını başka yöne çeviriyor ve şiddetli bir tartışma başlıyor. İlk başta odada bulunan masanın yana doğru savrulduğu görülüyor. Daha sonra kameranın üzerine bir şey düşüyor. Genç kız ağlamaya başlıyor. Ayrıca olay sırasında polis çağırıldığı da belirtildi.

Newbee takımı, olayın ardından Twitter hesapları üzerinden yaptıkları açıklamada Vasilii’nin olgun olmayan ve profesyonelliğe yakışmayan davranışları nedeni ile sözleşmelerini feshettiklerini açıkladı.