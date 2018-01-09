Sanal gerçeklik deneyimini kullanıcılarına canlı yayınla yaşatan kamera Vuze+, CES 2018 fuarında tanıtıma sunuldu.

Sanal gerçeklik kamerası Vuze+, alanındaki tüm rakip ürünlerin önüne geçmeyi başardı. Kameranın üreticisi olan HumanEyes firması, geçtiğimiz Salı günü CES 2018 fuarında geliştirmiş oldukları Vuze+ VR kamerayı tanıttı. Yeni geliştirilmiş lens ve canlı yayın özelliği eklenen kamera fuarda büyük bir ilgi gördü. HumanEyes, Vuze+'ın hem VR görüntü yakalama hem de paylaşma özelliği için ilk VR fotoğraf makinesi olduğunu söylüyor.

Orijinal Vuze gibi yeni model Vuze+'ta , dört boyutlu mercek kümesini kullanıyor. Her bir çifti, üç boyutlu içeriği yakalamak ve temel 360 derecelik içeriği sanal gerçeklik alanına çekmek için kullanılıyor. Vuze +, öncülüğünün aksine gelişmiş ses kalitesi için özel lenslerle birlikte, mikrofon sistemini de geliştirmiş. Fiziksel olarak sağlam gözüken ürünün su ve toza karşı dayanıklılığı da bulunmakta.

Vuze+, Facebook, YouTube, Periscope ve diğer RTMP canlı platformları da dahil olmak üzere uyumlu hizmetlerde canlı olarak 3D içerikleri 4K çözünürlükte yayınlayabilir. Eski versiyon olan Vuze sahipleri ise 199$ karşılığında alacakları bir aksesuar ile kameralarını Windows uyumlu olacak şekilde canlı yayın için kullanabilirler. Vuze+ ve Vuze kameralar Vuze Camera App uygulamasının güncellenmesi ile yeni özellikler kazanacaklardır. Yeni özellik, kullanıcıların tam manuel kontrollere ve canlı bir ön izlemeye erişmesine olanak tanıyor. Güncelleme, kullanıcılarına 2D çözünürlükte saniyede 60 kare yakalama şansını tanıyor.

HumanEyes, web site geliştirme deneyimi olmayan kullanıcıları için VR içeriklerini kişisel bir platforma taşıyabilmeleri adına HumanEyes Zone'u hizmete sokuyor. Bu hizmet sayesinde kullanıcılar içeriklerini paylaşmak için güven problemleri yaşayacağını düşündükleri platformları kullanmak zorunda kalmayacaklar. Kullanıcılar bu hizmeti kullanmak isterlerse ilk 2 ay ücretsiz daha sonra aylık 10$ veya yıllık 100$ gibi bir ödeme yapmak durumundalar. Vuze+ kameranın fiyatı ise şu an için 1,119$ olarak belirlenmiş durumda.