Canlı Yayını Basan Çocukların Efsane Star Wars Parodisi!

BBC'den canlı yayın yapıldığı sırada, çocukların çalışma odasına girmesiyle odaya dalmasıyla tam bir internet viraline dönüşen siyaset uzmanı Robert Kelly söyleşisi, Star Wars'a uyarlandı.

Siyasi bilimler profesörü Robert Kelly, geçtiğimiz günlerde BBC News ile Skype platformu üzerinden canlı bir röportaj gerçekleştiriyordu. Kilitli olması gereken kapı açık olunca çocuklar odaya daldı. Robert Kelly ne yapacağını bilemedi hatta çocuğunu odadan çıkarmak için hafifçe iterek tepki geçti.

Yine de video, özellikle Robert Kelly'nin eşinin cansiperane çabası ve çocukların tepkileri nedeniyle kısa metrajlı bir komedi filmine dönüştü.

Jack of all Genius Films'in hazırladığı parodide benzer bir olay Star Wars evrenine uyarlanıyor. Darth Vader, İmparator ile asileri yok etme planlarını tartışırken olaylar karışıyor. R2-D2 ve BB8 hikayenin yaramaz karakterleri. Bu kez odaya cansiperana dalış gerçekleştiren kişi ise Asi Grubunun lideri Prenses Leia oluyor. Darth Vader'ın mimik olmadan şekilden şekile girmesi de ayrı bir komedi unsuru oluşturuyor. Kısacası Jack of all Genius Films harika bir malzeme yakalamış ve bu malzemeyi olağanüstü işlemiş. Bilhasssa Darth Vader'ın kapıyı telekinezi ile kapaması, izleyicileri kahkahalara boğuyor.