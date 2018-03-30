Canon, 120 megapiksellik çözünürlüğe sahip yeni sensörüyle en net görüntülerin videosunu çekmeyi başarıyor.

Ünlü fotoğraf makinesi firması Canon, son yıllarda detaylı görüntüler veren kameralara odaklandı. Bu konuda yeni adımlar atan şirket, şimdi de dünyanın en güçlü sensörlerinden birini duyurdu. 120 megapiksellik bir kamera sensörü üzerinde çalışan şirket, Full HD bir görüntüyü bozmadan 60 kat büyütebilmenizi sağlıyor. 13.280 x 9184 piksellik inanılmaz bir çözünürlük sunan yeni kamera sensörü, yakınlaştırmayı dijital olarak yaparken bile inanılmaz yüksek bir kalite sunuyor.

120MXS CMOS isimli sensörün boyutunun da büyük olması bekleniyor. Canon, bu sensörü ilk aşamada stadyum gibi çok fazla kişinin ve detayın bulunduğu alanlarda kullanılması için geliştiriyor. Elbette bu kamerayı ülkemizde yaşayanlar, farklı amaçlar için de kullanacaklardır; düğünde kim altın takmış, kim ne kadar para takmış gibi. :)

Canon’un ürettiği bu yeni sensörün normal olarak çok yüksek bir fiyattan satışa sunulması bekleniyor. Kişisel amaçlarla pek çok kişinin alamayacağı bu kamera sensörü, daha çok profesyonel mecralarda kullanılmak üzere satın alınabilir. Canon 120 MXS CMOS sensör hakkında yeni bilgiler geldikçe sizleri bilgilendirmeye çalışacağım.