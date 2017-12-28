Canon, Daha İyi Videolar Çekebilmek İçin Yeni Bir Patent Ald

Canon’un aldığı yeni patent sayesinde daha hızlı otomatik netleme ve daha iyi videolar çekmenin önü açılıyor.

Daha hızlı otomatik netleme, daha iyi video çekme imkanı gibi özellikler sunan Stacked sensörler(CMOS) her geçen gün daha fazla yaygınlaşıyor. Son dönemde Sony tarafında gördüğümüz bu sensörlere Canon da katılacak gibi duruyor. Canon, 21 Aralık’ta kameranın performansını artırmak amacıyla otofokus özellikli bir CMOS sensörü için patent aldı. Bu sensör, kameralar üzerinde ikinci sensör olarak görev yapacak.

Kamera çözünürlüklükleri yükseldikçe video performanslarında önemli bir düşüş yaşanıyor. Bu yeni formül sayesinde kameraların büyük miktarda veriyi çok daha hızlı şekilde ele alması sağlanacak.

Canon’un yeni patenti, yeni bir görüntüleme ve sinyal işleme şeklinde birden fazla katmanı tanımlıyor. Bu düzende ikinci katman otofokus ve görüntü işleme görevini üstleniyor. Bu yeni düzenle birlikte Canon, daha yüksek kalitede cihazların daha küçük boyutlarda çıkmasını sağlayacak.

Canon’un yeni sensörü hem fotoğraf kameraları hem de video kameralara entegre edebileceği düşünülüyor. Bu sensörü kullanarak DSLR’ın 4K video kaydetmek için sınırlama koymasının önüne geçilecek. Bu sınırlamanın sebebi, kameraların aşırı ısınmaya maruz kalmasıydı. Yeni sensör sayesinde ısınma sorunu olmayacağı için çok daha uzun 4K videolar çekebileceğiz.

Patentler, kağıt parçalarından gerçek tüketim teknolojisine her zaman geçiş yapmıyor, ancak teknolojinin geldiği yer düşünüldüğünde bu yeni patent, tam olarak ihtiyacımız olan şey gibi duruyor. Bakalım yeni projeleri ilerleyen günlerde görecek miyiz?