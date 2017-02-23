Canon, Tek Bir Cihazla Tüm Fotoğraf Stüdyosuna Hükmedecek!

Dünyaca ünlü fotoğraf makinesi, tarayıcı ve yazıcı devi Canon, sadece tek bir cihazla (StyleShoots) tüm fotoğraf stüdyosunun gereksinimlerini gidermeyi hedefliyor.

Canon tüm stüdyoya tek başına hakim olabilecek yeni cihazını tanıttı. Şirketin yeni akıllı fotoğraf makinesi, aydınlatmayı otomatik olarak yapılandırmak, çekimleri ve fotoğrafları çekmek için robotik üç eksenli bir düzene monte edilen ve 4K video ve 20 megapiksellik hareketsiz görüntüleri yakalamak için ileri teknoloji ürünü Canon 1DX Mk II mimarisinden faydalanıyor.

Sistem, Mac Pro sistemleri tarafından da destekleniyor. Şirket, modelin fiziksel konumunu anlamak için AI'yi(Yapay Zeka) kullandığını söylüyor ve çektiğiniz fotoğrafların tam olarak ne olduğundan emin olmak için tüm parametreleri ayarlayabiliyor.



Işıklandırma için gerekli sistem, Skylight yapılarını ve sahne alanının üzerinde özel olarak tasarlanmış Rotolight LED panelleri ile güç sağlayan ayarlanabilen Striplight'ı içeriyor. Markanın bir dizi sosyal kanalda içerik yaratma ve yayınlama gereksinimi göz önüne alındığında, yeni cihazın kesinlikle kazandığı söylenebilir.

