Canon'un LCD Ekranlı Yeni Canavarı: 6D Mark II

Canon'un yeni 6D Mark II'si, ilk full frame sensörlü ve hareketli ekrana sahip model olacak.

Canon hayranı bir fotoğrafçıysanız ve full frame sensörlü, hareketli LCD ekranlı DSLR bekliyorsanız bu haber sizin için.

Yeni çıkacak olan Canon 6D Mark II, firmanın bu kategoride üreteceği hareketli ekranlı ilk cihaz olacak.

Bir sertifikasyon belgesinde cihazın sahip olacağı özellikler ortaya çıktı. Dedikodulara göre cihazda hareketli bir LCD ekran olduğu gibi, Wi-Fi, Bluetooth bağlantısı gibi özellikler de yer alacak. Bir önceki 6D modelinden daha uzun ve daha derin olacak bu model yeni bir batarya tutucusuyla gelecek.

Canon'un full frame sensörlü bir modeline hareketli LCD ekran yerleştirmesi bir çok fotoğrafçıyı mutlu edeceğe benziyor. Bu hareketli LCD ekranlar farklı açılardan fotoğraf ve video çekmeyi kolaylaştırıyor. Fakat bu özellik kadar faydalı olmasına karşın vahşi doğa gibi ortamlarda bu özellik cihazın daha hassas olmasına yol açıyor.

Canon'un bu full frame sensörlü ve hareketli ekrana sahip DSLR cihazı Canon için ilk olsa da sektörde ilk değil. Nikon'un en çok satan D750 modeli bu özeliğe çoktan sahip. Fakat D750'de kullanılan sistem her yöne hareket edemiyor, sadece yukarı ve aşağı yönlere dönebiliyor.

Canon 6D Mark II, Temmuz 2017'de Rebel SL2 modeliyle birlikte açıklanacak ve Ağustos ayında teslim edilmeye başlanacak.