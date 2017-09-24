Canon'un duyurduğu "Sanal Kamera" teknolojisiyle, kaydedilmiş her hangi bir görüntüyü istediğimiz bakış açısından izleyebileceğiz.

Intel bir süredir spor karşılaşmaları gibi etkinlikler için 360 derecelik bir yeniden oynatma teknolojisi üzerinde çalışıyordu. Bu yılın Super Bowl etkinliğinde ilk kez kullanılan teknoloji, yeniden oynatma ve pozisyon tekrarlarına yeni bir anlam kazandırmıştı. Ancak bu tip bir yeniden oynatma teknolojisini tek geliştiren marka "Intel" değil. Canon'da spor karşılaşmaları gibi etkinliklerde kullanılabilecek, özgür bakış açılı "Sanal Kamera" teknolojisini geliştirdiğini duyurdu.

Bu teknolojiyle çekilmiş herhangi bir videoyu yeniden izlediğimizde, FIFA veya PES oyunlarında olan yeniden oynatma özelliğindeki gibi istediğimiz bakış açısından bakmamızı sağlıyor. Şimdilik geniş alanlarda kullanılacak teknolojinin, bir kaç örnek maçın belirli kısımları dışında kullanılmıyor. Ancak Canon'un bu teknolojiyi bir maçın tümünü çekmek için kullanmak istediği ve sadece yapım şirketlerinin maç tekrarını oynatırken değil, maçı yeniden izleyen herkesin istediği bakış açısından maçı izlemesini sağlamaya çalıştığı biliniyor.

Teknoloji, belirli yerlere yerleştirilen bir sürü kameranın bir tür bilgisayara veri göndermesi ve bilgisayardaki yazılımın bu görüntüleri birleştirmesiyle ortaya çıkıyor. Bu sayede kaydedilmiş görüntü içerisinde yine bir yazılım aracılığıyla izleyici rahatça gezinip 3 boyutlu bir alanda istediği bakış açısından maçı izlemeye devam edebiliyor. Canon'un şimdilik hedefi bunu canlı yayın sistemine dönüştürmek ve canlı yayında eş zamanlı olarak izleyenlerin bakış açısı seçmesini sağlamak.

Bu teknoloji eğer Canon'un hedeflediği hale gelirse, muhtemelen spor karşılaşmalarında bambaşka bir çağa gireceğiz. Siz ne düşünüyorsunuz? Şimdilik spor karşılaşmalarında kullanılması planlanan bu teknoloji yaygınlaşırsa, maçlar daha keyifli hale mi gelecek, yoksa oyundaki gibi yeniden tekrar etme sadece oyunda mı güzel?