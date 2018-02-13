Canon ve Nikon’un spor fotoğrafları dünyasındaki başarısının örneklerini görmek istiyorsanız, şirketlerin Güney Kore’de düzenlenen 2018 Kış Olimpiyatlarına getirdikleri muazzam kamera cephanelerine göz atabilirsiniz.

Fotoğrafçılık dünyasıyla ilgili olmayanlar için söylememiz gerekirse Canon ve Nikon, fotoğrafçılara yardım sağlamak için dünyanın dört bir yanından, 10'u aşkın ülkeden 60 teknoloji temsilcisine sahip markalar. Bu markaların aynı zamanda DSLR fotoğraf makinelerinin de en büyük iki üreticisi olduğunu söylesek yanlış olmaz. Teknoloji temsilcileri ekipman temizleme, kontrol etme ve kalibrasyon gibi hizmetler de dahil olmak üzere birçok konuda kullanıcılara destek olmaktadırlar.

Bu anlamda iki marka da Kış Olimpiyatları'nda sponsor olarak, olimpiyatları çekecek fotoğrafçılara destek veriyor. Örnek vermek gerekirse Canon, 205 kamera ve 520 objektif de dahil olmak üzere elinin altında 1.359 farklı cihazın ve fotoğrafçılık ekipmanının olduğunu söylüyor. Bu kameraların 100 tanesi ise, her biri 5.500 dolara mal olan "1D X Mark II" modeli DSLR'ler.

Kamera teknisyenleri, Canon fotoğrafçılarının mükemmel çalışan kameralara sahip olmalarını sağlamak ve onlara daha iyi hizmet vermek için el altında 700 farklı yedek parça bulunduruyor.

Nikon'un cephaneliği, D5, D850, birincil ve zumlu lenslerden oluşan geniş bir katalog içeriyor. DPReview, Oyunlar'daki Nikon kameralarının ve lenslerin sayısının gizli olmasına rağmen, stoktaki ürünlerin "birkaç yüz lüks araba" değerinde olduğunu bildiriyor. Bu lüks otomobillerin her birinin fiyatı 40.000 dolar ise, bunların 400'ü ise 16 milyon dolar değerinde. Dudak uçuklatan bu rakamdan anlayabileceğimiz gibi Nikon'un eli günden güne güçlenmekte.

Açıkçası iki marka da, kış olimpiyatlarına sıkı bir şekilde hazırlanmış gözüküyor. Bu arada Nikon, 2018 Olimpiyatlarında kendi ekipmanlarıyla çekilmiş fotoğrafları Nikon Profesyonel Hizmetler blogunda yayınlanmaya da başladı. Dilerseniz şuradaki bağlantı üzerinden bu fotoğraflara ulaşabilir ve Nikon'un yapmış olduğu yatırımın meyvelerini görebilirsiniz.