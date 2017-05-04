Çantaların Çoğunda Bulunan Bu Parçanın Amacı Ne?

Çantaların birçoğunun merkezinde bulunan parçanın sebebini açıkladık. Bazılarınız bu olayları düşünmüş olabilir, ancak durum günlük kullanımdan daha ötelere dayanıyor.

İlkokuldan lisenin sonuna kadar gördüğümüz eğitimler, hayatımızın en sıkıcı anlarını oluşturuyor. Daha doğrusu, biz o yaşlardaki psikolojimizle böyle düşünüyoruz. Bu yıllarda bizlere eşlik eden en önemli şey, sırt çantalarımızdı. Yıllar değiştikçe, çantalar ve sırt çantalarının da tasarımları değişti. Modaya uygun olması için birçok farklı model çıktı ancak çantaların birçoğunun ortasında elmas görünümlü parça her zaman bulunmaya devam etti.

Bu parçanın ne olduğunu hiç düşündünüz mü? Bu parçanın çantaların çoğunda bulunması hakkında birçok tartışma çıktı. Kimileri tasarım özelliği dedi, kimileri Illuminatinin oyunları dedi ancak durum çok daha farklı.

Aslında bu parçanın bir ismi var ve aynı zamanda çok mantıklı bir açıklaması da bulunuyor. Bu parçaya kirpik sekmesi deniyor. Kirpik sekmesi, ayakkabılarınızı çanta yerine dışarıya asmaya yarayan bir aparat. Örneğin, bir spor salonuna gittiniz. Eşyalar, havlular derken ayakkabılara yer kalmadığını gördüğümüzde, ayakkabıları bu alana bağlayarak, çantanızı sıkıştırmadan ayakkabılarınızı taşıyabilirsiniz.

Herschel’in kurucu ortaklarından Jamie Cormack, kirpik sekmesinin tarihinin çok eskilere dayandığını söylüyor. İlk olarak buz baltası taşımak üzere tasarlanmış kirpik sekmeleri, dağcılık yapan insanlar için ip gibi gereçleri tutmaya yarıyor. Gezginlerin sıklıkla tulum gibi materyallerini koyduğu alanın ne işe yaradığını öğrenmiş olduk. Merak ediyor muydunuz bilmiyorum, ancak bugünden sonra ne işe yaradığını artık biliyorsunuz.