Çantasının Çalınmasından Korkan Kadın, X-Ray Cihazına Girdi

Çin’de tren istasyonu girişindeki X-Ray cihazına çantasını koyan genç kadın, çantasının çalınmasından korktuğu için ısrarcı bir şekilde çantası ile birlikte cihazın içine girdi.

Söz konusu olay, pazar günü Çin’in Guangdong Eyaleti’nde bulunan Dongguan şehrindeki bir tren istasyonunda gerçekleşti. Güvenlik kamerası görüntüleri, genç kadının çantasının çalınmasından korktuğu için X-Ray cihazına ısrarlı bir şekilde bindiği ve indikten sonra çantasını kontrol ettiği görüntülerini gösteriyor. Her şeyin tam olduğuna emin olan genç kadının X-ray cihazından geçerken makine tarafından kaydedilen görüntüleri, internet dünyasında büyük ilgi çekti.

Çantasının çalınmasından korkan ve onunla birlike X-ray'e girmek için ısrar eden kadının makine içindeki silüetini görenler, kendilerini gülmekten alamadılar.

Reuters ve BBC, bu dönemin Çin’in en yoğun seyahat dönemi olduğunu ve pek çok göçmen işçinin yıllık kazançlarını ailelerine getirdiğini belirtti. Olay sonrası haber kanalları, yolcuların X-Ray makinelerine binmelerinin yasak ve tehlikeli olduğuna dair bilgilendirmede bulundular.