Street Fighter'ın 30. Yılı Şerefine Özel Bir Paket Sunuluyor

Street Fighter'ın 30. yılını kutlayan Capcom, Mayıs 2018'de özel bir paket sunmaya hazırlanıyor.

Dünyanın en köklü dövüş oyunu serilerinden olan Street Fighter, 30. yıl dönümünü kutlamaya hazırlanıyor. Oyunların geliştiricisi ve yayıncısı Capcom, bu efsane seri için güzel bir paket hazırlıyor. 2018 Mayıs ayında karşımıza çıkacak yeni Street Fighter paketi, en çok beğenilen 12 Street Figter oyunun derlemesiyle ortaya çıkacak.

Capcom Cup finallerinde, Kaliforniya merkezli bir turnuva ilan eden şirket, turnuvayla birlikte sunduğu paketle birlikte serinin 30. yıl dönümü kutlamayı hedefliyor. Oyunun hayranlarının büyük ilgi göstermesi beklenen pakette, Street Fighter 4 öncesinde çıkan oyunlar yer alıyor.

Oyunların tam listesi:

Street Fighter

Street Fighter 2

Street Fighter 2: Champion Edition

Street Fighter 2: Hyper Fighting

Super Street Fighter 2

Super Street Fighter 2: Turbo

Street Fighter Alpha

Street Fighter Alpha 2

Street Fighter Alpha 3

Street Fighter 3

Street Fighter 3: 2nd Impact

Street Fighter 3: 3rd Strike

Bu oyunlar arasında Street Fighter 2: Hyper Fighting, Super Street Fighter 2: Turbo, Street Fighter Alpha 3 ve Street Fighter 3: 3rd Stike oyunlarında çok oyunculu seçenekler bulunacak. Bu sayede, her zaman karşınıza çıkacak bir rakibiniz olacak.

Street Fighter 30. yıl dönümü koleksiyonu, PS4, Xbox One, Nintendo Switch ve Windows PC için Mayıs 2018’de satışa sunulacak.