Capcom, Tamamen Yenilenmiş Tarzıyla Mega Man 11’i Duyurdu

Capcom, bazı retro fanlarını sevindirecek bir hamle yaptı. Şirket, birden fazla platforma çıkacak Mega Man 11 oyununu duyurdu.

Bundan 30 yıl önce 17 Aralık 1987’de NES konsolu için çıkışını gerçekleştiren Mega Man, 30 yılın ardından yeni bir oyunla karşımıza çıkacağını duyurdu. Capcom tarafından duyurusu yapılan Mega Man 11, 2018 yılının sonlarına doğru Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch ve PC için çıkışını gerçekleştirecek.

Mega Man 10’un piyasaya sürülmesinden bu yana 7 yıl geçmiş olması, seriyi seven oyuncuların canını sıkıyordu. Ayrıca, çıkan son oyunlarda eski tarzından bir hayli uzaklaşmıştı. Bu olayların üzerine oyuncu kitlesi tarafından tepkiler almaya başlayan Capcom, bu inadından vazgeçerek retro 8-bit estetiği ile yeniden tasarlanmış bir Mega Man oyununun yolda olduğunu belirtti. Capcom, yeni Mega Man'de retro tarzı ile birlikte modern platform oyunlarını birleştiyor. 2018'de çıkacak oyunun 2.5D görüntü sistemine sahip olması bekleniyor.

Capcom, Mega Man 11 ile birlikte daha önce Xbox One ve PS4’e giriş yapan seriyi Nintendo Switch’e geçireceklerini duyurdu. Eğer, yaş olarak Mega Man serisine yetiştip oynamaktan çok zevk aldıysanız, bu haber sizleri bir hayli memnun edecektir. Oyunun 2018 yılında çıkması bekleniyor.