Bilim İnsanları Migren İçin İlaç Geliştirdiler!

Dünyada her yıl milyonlarca insan şiddetli baş ağrılarından dolayı hastaneye akın ediyor. ABD’de geliştirilen Erenumab adı verilen yeni bir ilaç, migren ataklarının önüne geçmeyi vadediyor.

Migren. Yüzyılın salgın olmayan en yaygın rahatsızlıklarından birisi.

İnsanları sosyal hayatlarından ve işlerinden alı koyan şiddetli baş ağrıları, uzun yıllardır bilim insanlarının gündeminde yer alıyor. Fakat ilginç olan hiç bir şekilde çözüm bulunamayan bu ağrıların gün geçtikçe yaygınlaşması ve şiddetlerinin artıyor olması.

Perşembe günü New England Sağlık internet sitesinde yayınlanan bir araştırmaya göre migren sorunuyla mücadele eden insanlar, ayda 3-4 gün şiddetli baş ağrısı yaşıyorlar. Diğer yandan Erenumab adı verilen bir ilaç, gönüllü olarak deneylere katılan 1000 kişinin hepsinde migren yaşanan süreçleri yarıya indirdi.

Ortalama olarak her 7 yetişkin insandan birinde görülen migren rahatsızlığı, önemli bir halk sağlığı sorunu olup, her yıl milyonlarca gereksiz MR çekimine ve tıbbi müdahaleye de neden oluyor.

Erenumab ilacı görevini nasıl yapıyor?

İlk olarak ilacın etkilerinin nasıl ispatlandığından bahsedelim. Bunun için plasebo etkisi kavramını bilmekte fayda var: Plasebo etkisi, farmakolojik olarak etkisiz bir ilacın telkine dayalı bir etki ortaya çıkarma halidir. Yani bu etki, tamamen işlevsiz bir ilacın psikolojik olarak işe yaradığını düşünerek alınmasıdır.

Erenumab ilacı deneylerinde ise katılımcı hastalara altı ay boyunca kullanmaları söylendi. Diğer grupta olan hastalara ise plasebo etkisine yol açacak sahte ilaçlar verildi. İlk 4 ila 6 ay arasında bu hastaların yaklaşık %43’ü her ay 70 miligram Erenumab iğnesine tabii tutuldular. Gerçek ilacı alan kişilerdeki migren sürelerinin %50’ye yakın oranda azaldığı gözlemlendi. Plasebo etkisi altında olan katılımcıların ise sadece 4’te 1’i aynı şekilde ağrısız gün geçirdiklerini dile getirdiler.

İlacın ABD ilaç enstitüsü ve onay kuruluşu olan FDA’dan geçer not alarak piyasaya sürülmesi bekleniyor. Kısacası, migrenin tıbbi bir çözümü bulundu ve etkisi bilimsel olarak kanıtlanmış oldu. Tamamlanması gereken bürokratik sürecin ardından ilaç raflara çıkabilir.