Çaresiz Sudokucuların Biricik Yardımcısı: Magic Sudoku

iOS 11 üzerinde ARKit ile geliştirilen uygulaman Sudoku'da bana mısın demiyor.

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iOS 11’in kullanıma geçmesiyle birlikte Ikea mobilyalarını konumlandırmaktan tutun da GIF’leri çektiğiniz resimlere yerleştirmeye kadar keşfedilecek çok sayıda yeni AR uygulaması da hayata geçti. Eğer favorileriniz arasında zeka oyunları yer alıyorsa, çözemediğiniz Sudoku problemlerini çözebilen yeni bir uygulamanın varlığından haber vermek isteriz. Apple’ın ARKit’ini kullanan uygulama, bulmacanın çözümünü ortaya koyuyor. Kullanıcının yapması gereken tek şey kamerayı Sudoku’nun üzerine yönlendirmek. Daha sonra telefon boş kareleri otomatik olarak dolduruyor.

Magic Sudoku adı verilen uygulama iOS 11’in özelliklerinden faydalanarak, çözümü zor bulmacalarda takılıp kalanlara hayati yardımlarda bulunuyor. Şu an itibariyle uygulama tüm bulmacayı çözümlüyor. Yakın zamanda daha fazla özelliğin geleceği uygulama ile sudoku’nun sadece kullanıcının seçeceği bölümü çözümlenebilecek. Böylece tüm bulmaca zevki bozulmuş olmayacak. Zira böylesi bulmaca çözümlerinin ortaya konmasında çok daha etkileşimli bir yol.

Geliştirici uygulamanın mevcut versiyonunun daha çok uygulamanın yapabileceklerini sergilemek için yapıldığını belirterek, gelecek versiyonun kağıt Sudokular oynayan insanlar için daha çok özellik içereceğini söylüyor. Uygulamanın birkaç nöral ağ kullandığını belirten yapımcı, her bir sorunun çözümünün tekrarlı algoritmalardan oluştuğunu belirtiyor.

Bazı kullanıcılar cihazlarını bilgisayardaki bulmacaya yönlendirdiklerinde sorunlar yaşadıklarını belirtiyorlar. Programın yapımcısı ARKit’in sadece yatay oryantasyonu tespit edildiğini, bu nedenle yeni bir çözüm getirmeye çalıştığını belirtiyor. Aynı zamanda fontları tanımada bazı zorluklar da çekiyor uygulama. Uygulamanın 1.1 güncellemesinde bu sorunların da çözümlenmesi bekleniyor.