Carl Sagan'ın Günümüz için Doğru Çıkan Kehaneti!

Carl Sagan'ın yıllar önce kehanette bulunduğu günümüz dünyası, ilerleyen zaman sayesinde, Carl Sagan'ın ne kadar haklı çıktığını kanıtlıyor.

Carl Sagan, imalat işlerinin kaybolacağı, ortalama bir insanın siyasi hayatları üzerinde neredeyse hiçbir kontrolü olmayacağı ve hepimiz batıl inançlarla boğuştuğu bir gelecek konusunda bizleri uyarmıştı. Sagan bunları sadece tahmin etti. Sosyal medya üzerinde sürekli karşılaşılan fotoğraf ise tamamen gerçek.

The Demon-Haunted World kitabının yazarı Carl Sagan, henüz 1995 yılında, gelecek ile ilgili bir takım önsezilerde bulundu. Önsezileri, arada uzunca yıllar olmasına rağmen oldukça doğru olacak ki günümüz dünyasını ve özellikle Amerika'sını tüm gerçekliğiyle gözler önüne sunmuş.

İşte sosyal medyada büyük bir yankı uyandıran Carl Sagan'ın önsezileri:

"Çocuklarımın veya torunlarımın zamanındaki Amerika ile ilgili bir önsezim var - Amerika bir servis ve bilgi ekonomisi haline geldiğinde; neredeyse tüm imalat endüstrisi diğer ülkelere kaydığı zaman; mükemmel teknolojik güçler az sayıda insanın elinde bulunduğunda ve kamu yararını temsil eden hiç kimse konuları kavrayamazken; insanlar kendi başlarına gündemlerini belirleme yeteneklerini kaybettiklerinde ya da yetkili kişiler tarafından bu yetenekler sorgulandığında; kristallerimizi elimizde tutup burçlarımızı başkalarına danıştığımızda, gerileyen yeteneklerimiz neyin doğru olduğunu ve neyin iyi hissettirdiğini ayırt edemediğinde, kötü yola düşeriz, fark dahi etmeden batıl inanca ve karanlığa geri döneriz. Amerika'nın seviyesinin düşmesi, asıl kaynakların çürüyerek nüfuz sahibi medyada 30 saniyelik (şimdi 10 saniyeye veya daha aza düştü) dilimlerle yayınlanması, en düşük ortak paydaki programlama, yalancı bilim üzerine yapılan safça ve batıl inançlı sunumlarla belirgindir ama özellikle bu durum, cehaletin kutlanmasının bir türüdür."