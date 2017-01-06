Çarpıcı İddia: iPhone 8, iPhone 6'dan Çok Daha Fazla Satacak

Japon servis sağlayıcı Nomura'ya göre iPhone 8 yenilikleri ve yüksek satış rakamları ile öncülerini gölgede bırakacak.

iPhone 8'in muazzam satış rakamlarına ulaşacağını öngörmek için sektör analisti olmaya gerek yok. Analistler, iPhone 8'in büyük bir deprem yaratacağını ve çok satan model iPhone 6'yı geride bırakacağını düşünüyorlar.

Nomura'nın iddiası ise bambaşka boyutta. Nomura, diğer analistlerin iPhone 8'in kapasitesini küçümsediğini düşünüyor.

iPhone 6 ve iPhone 6 Plus, akıllı telefon dünyasında önemli bir eşik olmuştu. Üretici şirket Apple, yüksek talebi karşılamakta zorlanmıştı.Dünyada 86 milyondan fazla iPhone satıldı.

Nomura analisti "Araştırmalarımıza göre; 86 milyon sınırı geride kalacak. Aslında Apple sahiplerinin sayısının yüzde 45-50 seviyesinde yükseleceğini öngörüyoruz. 120 milyona yakın kişinin iPhone 8'i tercih etmesi fazlasıyla olası. iPhone 6, 2016'nın sonuna kadar en çok satan telefon olarak kaldı ama iPhone 8, tüm beklentileri aşıp, yeni bir çığır açacak." ifadelerini kullanıyor.

iPhone 8 hakkındaki söylentiler; baştan sona cam tasarım, OLED ekran ve kablosuz şarj gibi yeteneklerle donatılacağı yönünde.