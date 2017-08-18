Çarpım Tablosundaki Göremediğimiz Gizli Güzellikler

Hepimizin ezberleyip bir kenara bıraktığımız çarpım tablosunda aslında gizlenmiş birçok simetrik güzellikler bulunuyor.

Bunlardan bazılarına değinecek olursak, örneğin aşağıdaki tablonun ilk sırası ve sütunu, 1 ve 10’un arasındaki sayılardan oluşuyor. Diğer herhangi bir sayı ise kendi sırasındaki ve sütunundaki sayıların çarpımıyla elde ediliyor.

Tablonun üst ve sol kısmına 0’ı eklediğimizde tablo çok daha etkili hale gelecek.

Bu tablo ile ilk sıra ve sütun 0’ın, ikinci sıra ve sütun 1’in, üçüncü sıra ve sütun ise 2’nin çarpımlarını gösteriyor. Örneğin bir k değeri verelim ve bu değerin çarpımlarını renklendirelim.

İlk örnek k=2 ile başlasın. 2’nin bütün çarpımlarını da maviyle işaretleyelim.

Deseni biraz daha iyi anlayabilmek adına birimi 15’e kadar genişletelim. İlerleyen örneklerde desenleri anlayabilme adına tablonun boyutu biraz daha büyülteceğiz. Ve şunu da unutmayın ki yukarıdaki örüntü, yalnızca aşağıdaki ‘model’ kullanılarak oluşturulabilir.

Buna temel blok diyeceğiz ve bu, k x k = 2x2 = 4 kadar kare içeriyor. Eğer k’yı 4 olarak alırsak, bizleri aşağıdaki gibi bir görüntü karşılayacak.

Bu ilginç şekiller, birden fazla sayı kullanınca da ortaya çıkıyor. Örneğin 2 ve 3’ün çarpımlarını tabloda işaretlersek, ortaya aşağıdaki gibi bir görüntü çıkıyor. 2’nin katları turuncu, 3’ün katları ise kırmızı olarak işaretlenmiş.

Ardışık olmayan sayıların çarpımları da karşımıza son derece ilginç görüntüler çıkarıyor. Aşağıdaki deseni oluşturmak için 6’nın katlarını mavi, 9’un katlarını da yeşil rengiyle işaretledik.

Aşağıda alınan değerlerin karşılığında çıkan daha farklı desenleri göreceksiniz.