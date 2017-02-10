Çarptığı Kamyonetin Kasasında Yoluna Devam Eden Motorcu

Oyunlarda bile yapılması zor bir hareketi resmen ilk denemede başaran motor sürücüsü.

GTA V oyuncularının oldukça çılgın 'stunt'lar yaptığı videolar internette sürekli olarak karştımıza çıkmakta. Ve hem konsol, hem de PC'de GTA V oynamış biri olarak söylemem gerekli; o hareketleri yapmak gerçekten çok zor.

Fakat bir motorcu, benzer bir hareketi gerçek hayatta yapmış. İşin dalgası bir yana, ismini bilmediğimiz bir motorcu, trafikte seyir halindeyken dikkatini kaybedince önünde duran kamyonetin kasasına motoru ile birlikte giriyor ve kamyonet, arkasında motorcu ile birlikte yoluna devam ediyor. Tüm bu anlar, aynı yolda seyir halinde olan bir aracın kamerasına yansımış.