Carrie Fisher Hayranlarına Ufak da Olsa Teselli: Star Wars 8'de Fisher da Oynayacak!

Carrie Fisher'ın hayatını kaybettiği haberi, tüm Star Wars hayranlarını derinden sarstı. Ufak bir teselli olsa da, onu yeni filmde son kez görebileceğiz.

İlk Star Wars üçlemesinde Prenses Leia Organa'yı canlandıran, Star Wars:Force Awakens filminde ise karşımıza General Leia Solo olarak çıkan Carrie Fisher, daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz üzere dün akşam saatlerinde, kalp yetmezliği nedeniyle hayata gözlerini yumdu ve sevenlerini hüzne boğdu. Bilim-kurgu kültünün gelecekte nasıl şekilleneceği ise merak konusu olmuştu.

Pek çok kaynağa göre, Aralık 2017'de gösterime girecek Episode VIII'deki Leia sahneleri çoktan tamamlandı. Gelecek film için ufukta bir senaryo değişikliği görünmese de, sevilen aktrisin 2019 yılında gösterime girecek Episode IX'da da kilit bir rolü bulunuyordu. Senaristler, kendilerine yeni bir yol haritası çizmek zorunda kalabilir.

Force Awakens'ta Leia trajik olaylar yaşamıştı. Kardeşi Luke Skywalker ortadan kaybolmuş ve Leia ile Han'ın biricik oğlu Ben Solo (Kylo Ren) karanlık tarafa olan yolculuğunu tamamlamak uğruna babasını öldürmüştü.

Yeni üçlemenin son halkası Rian Johnson tarafından yönetilecek. Ancak en ufak bir şüphe yok ki, Carrie Fisher'ın eksikliği kalbimizde büyük bir sızıya neden olacak.

Huzur içinde uyu Prenses Leia.