Casio, 50 Metreye Kadar Su Geçirmeyen ve Dahili GPS'e Sahip Akıllı Saatini Tanıttı

Dünyanın önde gelen saat üreticilerinden Casio, CES 2017'de Android Wear işletim sistemiyle çalışan yeni akıllı saatini duyurdu.

Geçtiğimiz yıl Samsung ve Apple, kendi işletim sistemleriyle çalışan akıllı saatleriyle önemli bir yol alırken Android işletim sistemiyle çalışan akıllı saatler tarafında pek de ses getiren bir gelişme yaşanmamış, ancak analistler 2017'nin Android kullanan akıllı saatlerin boy göstereceğini söylemişti.

Daha 2017'nin ilk günlerinde Android Wear ile çalışan akıllı saatler gündeme gelmeye başladı. Dünya çapında ses getiren Casio, CES 2017'de Android Wear ile çalışan, önemli zorluklara dayanabilen ve dahili GPS'e sahip yeni akıllı saati Casio WSD-F20'yi tanıttı.

Casio WSD-F20'nin özellikleri neler?

Çift ekranlı yapısıyla birlikte hem akıllı saat hem de standart bir saat olma özelliği taşıyan Casio WSD-F20, özellikle zorlu koşullara dayanabilmesi için tasarlanmış. MIL-STD-801G sertifikası sayesinde 50 metreye kadar suya karşı dayanıklı olan saat aynı zamanda tasarımıyla oldukça sağlam bir izlenim yaratıyor. Saatin üzerinde kolay kontrol için 3 farklı buton bulunuyor. Casio'nun akıllı saati WSD-F20, normal ve büyük saatler gibi tasarlandığı için ilk bakışta bir akıllı saat gibi görünmüyor.

Üzerinde dahili olarak GPS sensörü de barındıran saat, Casio'nun uygulamaları sayesinde kolaylıkla yol bulmanızı sağlıyor. Ayrıca çevrimdışı indirilebilen haritayla birlikte ormanlık alanlarda dahi GPS'ten de yararlanarak yolunuzu bulabilirsiniz.

Fiyatı ne kadar?

Casio, yeni akıllı saati WSD-F20 için 500 dolar fiyat etiketi belirlemiş. Saatin 21 Nisan'da turuncu ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle satışa sunulması bekleniyor. Bu saatin ülkemize gelip gelmeyeceği ise henüz belli değil.