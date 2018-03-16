Casio, 80'lerde piyasaya sürdüğü oyun ve müzik özellikli MG-880 hesap makinesini yeni bir isim ile yeniden piyasaya sürecek.

PlayStation ve Xbox’tan çok ama çok önceleri, 1980’lerde LCD ekranda müzik ve oyun ‘keyfi’ sunan farklı bir cihaz vardı. Casio’nun ‘akıllı’ hesap makinesi MG-880, yalnızca küçük bir LCD ekran ve sayı tuşlarını kullanarak basit bir oyun sunmayı başarıyordu.

Casio, bu basit eğlence sunan hesap makinesini SL-880 model numarası ile yeniden satışa sunmaya hazırlanıyor. Japonya’daki nostalji severler için piyasaya çıkacak ürün, 23 Mart’ta raflardaki yerini alacak.

SL-880’nin resmi perakende fiyatı henüz bilinmiyor fakat bazı söylentiler cihazın 2000 Japon Yeni yani 75 TL fiyat etiketi ile satışa sunulacağını belirtiyor. Japon haber sitelerine göre cihazda bir basit bir oyun ve müzik modu yer alacak.

Basit bir sayı eşleştirme oyunu bulunan cihaz aynı zamanda basit bir hesap makinesi. Casio, orijinal modele göre LCD ekranı bir miktar büyütmüş durumda. Ayrıca cihazda bir pil ve güneş enerji seçeneği de bulunuyor.