Casper 1000TL Segmentindeki Yeni Akıllı Telefonunu Duyurdu

Casper, yeni akıllı telefonu Casper Via M2'yi duyurdu ve cihazın fiyatı 1099TL olarak açıklandı.

Ülkemizin en büyük teknoloji markalarından biri olan Casper, yeni akıllı telefonu Casper Via M2'yi duyurdu. Daha önceki Casper Via M1'e kıyasla daha iyi özellikleriyle öne çıkan Casper Via M2, kardeşi gibi giriş seviyesinde yer alıyor.

Casper Via M2 Özellikleri Neler?

Özellikle üst seviye bir tasarım algısı yaratan Casper Via M2'nin 5 inçlik Full HD çözünürlüklü ekranı bulunuyor. Metal bir gövdeye sahip olan cihazın arka kısmında parmak izi okuyucu sensörü konumlandırılıyor.

Teknik özellik konusunda ise fazla iddialı olmasa da günlük hayatınızda kullanacağınız uygulamalar için yeterli olan Casper Via M2, gücünü Qualcomm'un Snapdragon 430 işlemcisinden alıyor. Cihazda 3GB RAM ve 32GB depolama alanına yer veriliyor.

Android 6.0 Marshmallow işletim sistemiyle çalışan ve microSD kart desteğiyle arttırılabilir hafızaya sahip Casper Via M2 için Casper, 1099TL'lik satış fiyatı belirlemiş. Açıkçası Snapdragon 430'lu bir telefon için bu ücret yüksek gibi görünse de telefon hem tasarımı hem de diğer özellikleriyle