Casper, Akıllı Telefonların Tamamını Türkiye’de Üretecek!

Casper, 2018 yılından itibaren başlatacağı telefonların Türkiye’de üretimini, önümüzdeki senelerden itibaren tamamen ülkemizde gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Casper’ın CEO’su Charlotte Lamprecht, şu an bilgisayar üretiminin şirketin Ümraniye’deki binasında yapıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'deki üretimimize 2018'de akıllı telefon üretimini ekleyeceğiz. Hedefimiz önümüzdeki senelerde akıllı telefon üretimimizin de tamamını Türkiye'de gerçekleştirmek. Bu sene içerisinde üretimin ilk ayağını burada başlatmayı planlıyoruz. İlk etapta onlarca binlik bir üretimden söz edebiliriz. Tamamını buraya almak için fiziksel bir inşaat yapılması gerekiyor. Casper olarak bu sene en önemli hedeflerimizden biri de kurumsaldaki gücümüzü ve satışlarımızı artırmak.

2018 yılında kurumsal tarafa odaklanacağız, kurumsalda bütün pazara odaklanacağız. Bayi ve satış kanallarımız sayesinde hem devlet hem de kurumsal yerlere ürünlerimizle gireceğiz. Bu yıl Türkiye genelinde bin 500 adet iyi bayi açmayı hedefliyoruz. Şu an bayi sayımız 500, yıl sonuna kadar bunu artırmayı hedefliyoruz."

Casper’ın Türkiye’deki pazarda akıllı telefonlardan dizüstüne, tabletlerden masaüstüne kadar birçok ürüne sahip olduğunu, özellikle de akıllı telefon endüstrisinin Türkiye’de çok geniş bir yer kapladığını söyledi. Türkiye’de yalnızca geçtiğimiz yıl 12 milyonun üzerinde akıllı telefon satıldığını, bilgisayar endüstrisinde ise 2 milyon adet sayış yapıldığını belirten Lamprecht, "Geçen yıl akıllı telefon satışlarında biraz düşüş yaşandı. Adet bazında büyüme yıllık bazda biraz negatif seyretti. Akıllı telefonlarda yüzde 5 ile yüzde 9 arasında düşüş yaşandı. Bilgisayar sektöründe bir değişim olmadı. Ciroda yıllık bazda yüzde 40 büyüme kaydettik. Akıllı telefonlarda pazar payımız yüzde 3-4 civarında. Akıllı telefon satışlarında bu yıl yatay bir seyir izlenecek." sözlerini sarf etti.