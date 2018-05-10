Casper Excalibur G750 ile Güç Yeniden Doğuyor!

Yeni Excalibur G750 yenilikler içeren efsane tasarımı, 4K Ultra HD çözünürlüklü ekranı, Nvidia GeForce 8 GB GTX 1070 ekran kartı, yedinci nesil Intel Core i7 HQ işlemci ile oyun keyfini üst düzeye çıkarıyor. Şık metal gövdeye sahip olan bilgisayar, muhteşem özelliklerle oyuncuların tüm beklentilerini karşılıyor.

Türkiye’nin bilgisayarda uzman markası Casper, oyun bilgisayarı ailesi Excalibur’u yeni modellerle güçlendirmeye devam ediyor. Aileye yeni katılan model, 15.6 inç ekranlı Excalibur G750 oldu. Teknolojinin geldiği son noktayı temsil eden yeni bilgisayar modeli; 4K çözünürlüklü ekran, NVIDIA GeForce GTX 1070 8 GB GDDR5 ekran kartı, 2400 GHZ DDR4 RAM, RGB ışıklandırmalı klavye ve touchpad, Intel Core i7-7700HQ işlemci gibi özelliklerle donatıldı.

Üst düzey performans sunan bileşenler

Casper Excalibur G750 ailenin diğer üyelerinin olduğu gibi üst düzey donanım bileşenlerine sahip. Bilgisayar 7. nesil Intel Core i7 7700HQ dört-çekirdekli işlemcisi kusursuz bir oyun deneyimi sunuyor. Excalibur G750, oyunları ve programları en optimize seviyede oynama zevkini yaşatmak için tasarlandı. HQ serisi işlemci, aynı nesil U serisine göre yüzde 40 daha fazla performans sağlıyor. Ayrıca seçimli olarak 16 ya da 32 GB DDR 2400 MHZ RAM, yine seçimli 128 GB’den başlayan 512 GB M2 SSD’ye yükseltilebilen ve buna ek olarak, 1000 GB SATA depolama imkanı, oyun zevkini daha da üst seviyeye çıkarmaya yardımcı oluyor.

Yansımayı Engelleyici 4K Ultra HD Ekran

15,6 inç boyutundaki Excalibur G750, 4K Ultra HD çözünürlüklü Anti Glare (Yansımayı engelleyici) ekranı, gelen ışıklardan gözlerin rahatsız olmasını engelliyor ve uzun süreli kullanımda kolaylık sağlıyor. Bu özel olarak tasarlanan ekran, parlamayı önlediği için görüntü kaybı yaşatmazken, 3840 x 2160 piksel çözünürlüğü ile daha net ve canlı görüntü elde etme imkanı sunuyor. 4K Ultra HD çözünürlüğü ile artık tüm detaylar oyuncularla buluşuyor.

Bu özel ekran IPS özelliği ile 178 dereceye kadar farklı açılardan oyun detaylarına tamamen hâkimiyet sağlar ve multiplayer modunda oynanan oyunlarda keyifli ve uzun saatler geçirmeyi sağlar. 300cd/m2 tasarlanan LCD'nin canlı ve net görüntüsü, standart ekranlara göre yüzde 20 daha yüksek performans verir. LCD’nin 5 milisaniyelik tepkime hızı sayesinde, saniyelerin ayrıntısını kaçırmadan oyun performansını zirvede yaşanmasını sağlıyor.

Full HD ekranlara göre 4 kat daha fazla piksel yoğunluğu sunan 4K Ultra HD panel 8,3 milyona yakın piksel sayısı ile üst düzey netlik ve canlılık sunuyor. 8,3 milyonu oluşturan her bir piksel görüntü için daha fazla ayrıntı ve keskin görüntü desteği veriyor.

Çift turbo termal fanlar ile kesintisiz performans

Excalibur G750, yüksek performansta düşük ısı vermek üzere özel olarak tasarlandı. Sadece grafik kartının değil aynı zamanda anakartın da soğumasına imkan sağlayan “Turbo Termal Fan”, performansın doruğunda bile serin bir ortam sağlar. Bu özel soğutma sistemi 4 pinli sisteme sahip çift borulu soğutma yapısı ile kesintisiz performansı sunar. Performansından hiçbir şekilde ödün vermeden en yüksek seviyede kullanımda dahi sessiz çalışması, tamamıyla oyuna odaklanmayı sağlar.

Premium metal tasarım

G750’nin kapağındaki kıvrımlı metal yüzeyler arasından süzülen turkuaz ışıklar, touchpad ile beraber zarif ve etkileyici bir görünüm sunuyor. Sağ ve sol ön taraftaki turkuaz ışıklarda bu uyumluluğa eşlik ederek karanlık ortamlarda daha keyifli bir kullanım deneyimi yaşatıyor. Tamamıyla ışıksız ortamda dahi turkuaz ışıkları ve RGB klavyesi ortamı aydınlatıyor. Dayanıklı metal kapaklar ve premium görüntüsü, uzun süre kullanımlarda dahi parlaklığını ve sağlamlığını koruyor. Metal yüzeyler üzerine tasarlanan hairline (dikey çizgiler) G750’nin kusursuz tasarımını tamamlıyor. Bu metal tasarım sadece 29,2 mm inceliğinde ve 2,8 kg ağırlığa sahip ince bir profili, rahatlıkla taşınmasına imkan veriyor. Özel tasarlanan modern ve kullanışlı menteşe tasarımı, uzun süre kullanımlara dahi üst düzey dayanıklılık sunuyor.

RGB klavye ile sınırsız renk seçeneği

G750’in klavyesi, RGB aydınlatma ve sınırsız farklı rengiyle istenilen renklerle özelleştirilebiliyor. Renklerin tonlarını değişebilirken, farklı farklı renkler aynı anda uygulanabiliyor. WASD tuşlarını aydınlatması, ayrı olarak oyunlara uyum sağlayacak şekilde ayarlanabiliyor. RGB ışıklı sistemi sayesinde sadece klavye değil, açma/kapatma tuşu ve aynı zamanda touchpad de istenen renkte gözükebiliyor. Bu da oyunculara, kişiye özel renk seçeneklerini kullanma imkanı sunuyor.

Dolby ile kusursuz ses

Excalibur G750’de bulunan Dolby Digital Ses Sistemi; oyun oynarken, film izlerken, müzik dinlerken net ve güçlü ses kalitesi sunar. Yüksek seste kaliteli müzik dinlemek isteyenler için, bilgisayarın alt tarafında bulunan ekstra subwoofer hoparlörler, kaliteyi koruyarak sesi 78 dB’den 90dB’ye çıkartır. Oyun oynarken atılan her adımın sesini dahi kaçırmak istemeyenleri, Dolby ses sistemi ve subwooferları ile Excalibur G750 fazlasıyla tatmin ediyor.

Yüksek hızlı bağlantılar

Casper Excalibur G750’de bulunan bağlantı portları sayesinde oyunları, film ve müzikleri USB üzerinden transfer etmek hiç bu kadar hızlı olmamıştı. USB 3,1, 5 Gbps’ye kadar ışık hızında veri transferi gerçekleştirebilir. Bu bağlantı türü USB 3,0’a göre iki kat, USB 2,0’a göre 20 kat daha yüksek hız imkanı sunuyor. Ayrıca güncel veri bağlantısı olan Type-C, sunduğu 10 Gbps veri aktarımı ve 40 Gbps bağlantı kapasitesi sayesinde yüksek verileri saniyeler içerisinde paylaşır.

Mini DP çıkışı çift yönlü destek kanalı sayesinde, ses sinyalini ve saat hızını ana bağlantı üzerinden Gbit/s aktarım hızına ulaştırarak çok daha kaliteli görüntü ve ses almayı sağlar. RJ45 portu, WI-FI yerine kablolu internet kullanmak isteyenler için ideal bir çözüm sunar.

Casper Excalibur G750 Teknik özellikleri