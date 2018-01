Casper, düzenlediği basın etkinliği ile çift ön kameralı ve 18:9 ekranlı yeni akıllı telefonları VIA A2 ve VIA F2'yi tüketicilerin beğenisine sundu.

Casper, İstanbul’da gerçekleştirilen ve şirket CEO’su Charlotte Lamprecht ile Ar-Ge Müdürü İbrahim Barut’un da katıldığı bir basın etkinliği ile yeni akıllı telefonları VIA F2 ve VIA A2’yi tanıtırken şirketin en üst yetkili ismi olan Lamprecht, Casper’ın akıllı telefonlar konusunda izleyeceği yol hakkında da açıklamalarda bulundu.

2018 yılında orta-üst seviye akıllı telefonlara odaklanacaklarını söyleyen Lamprecht, akıllı telefon endüstrisinin 18:9 ekranlı, ince çerçeveli ve çoklu kamera teknolojilerine yöneldiğini belirtti. Artık ön kameranın arka kameradan daha fazla kullanıldığı söyleyen Casper CEO’su, kendilerinin de bu noktaya odaklanacaklarını ve tanıttıkları iki yeni telefonun bunun bir göstergesi olduğunu söyledi.

Gerçek bir premium telefon olan yeni Casper VIA F2, hem önde hem arkada çift kameraya sahip. Önde 20 megapiksellik ana kameraya ek olarak bulunan 8 megapiksellik ikinci kamera, kullanıcıların hem doğal bir şekilde arka plan bulanıklığı yaratmasını hem de 120 dereceye kadar geniş açılı fotoğraflar çekebilmesini sağlıyor.

Arkada da 13 megapiksel ana kameraya sahip olan VIA F2, 5 megapiksellik ikinci kamerası sayesinde profesyonele yakın bir fotoğrafçılık deneyimi sunuyor. 6 inçlik Full HD+ IPS ekrana sahip olan cihaz, 18:9 ekran en/boy oranı ile günümüz trendlerini yakalamayı başarıyor. İbrahim Barut’un açıklamasına göre Casper VIA F2, önceki Casper modellerine göre %15 daha iyi ekran/gövde oranına sahip.

Casper VIA F2 Özellikler

İşlemci: Helio P25

Helio P25 RAM: 4GB

4GB Depolama: 64GB+MicroSD

64GB+MicroSD Ekran: 6 inç Full HD+ IPS LCD

6 inç Full HD+ IPS LCD Arka Kamera: 13MP+5MP

13MP+5MP Ön Kamera: 20MP+8MP

20MP+8MP Batarya: 4000 mAh

4000 mAh İşletim Sistemi: Android 7.0 Nougat

Casper’ın diğer yeni akıllı telefonu ise VIA A2. VIA F2 ile aynı çift ön kameraya sahip olan cihaz, fark olarak arkada 16 megapiksel çözünürlüğünde tek kamera sunuyor. Her ne kadar VIA F2’nin çift kamerasının yanında VIA A2’nin 16MP’lik kamerası güçsüz gibi görünse de son derece canlı ve kaliteli fotoğraflar vaat ediyor.

Casper VIA A2 Özellikler

İşlemci: Snapdragon 430

Snapdragon 430 RAM: 3GB

3GB Depolama: 32GB+MicroSD

32GB+MicroSD Ekran: 5.7 inç HD+ IPS LCD

5.7 inç HD+ IPS LCD Arka Kamera: 16MP

16MP Ön Kamera: 20MP+8MP

20MP+8MP Batarya: 3000 mAh

3000 mAh İşletim Sistemi: Android 7.1.2 Nougat

Casper, VIA F2 için fiyatı 2299 TL olarak belirlerken, VIA A2 modeli için henüz resmi olarak fiyat açıklanmış değil.