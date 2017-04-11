Casper, Çift Kameralı Telefonu Via F1'i Resmen Tanıttı!

Casper Via F1, bugün özel bir konferansla tanıtıldı. Casper'ın yeni amiral gemisi, özellikleri ve fiyatı ile fark yaratmaya geliyor.

Casper bugün düzenlediği konferansta yeni amiral gemisini tanıttı. Casper Via F1 ismi ile çıkacak telefonun özellikleri ilgi çekici gözüküyor.

Özellikle kamera ile ön plana çıkmayı hedefleyen Casper Via F1'in 5.5 inç büyüklüğünde 401 PPI 1920 x 1080p çözünürlüğünde FULL HD ekranı bulunuyor. Ekran, ayrıca Corning Gorilla Glass 3 ile korunuyor.

Casper Via F1, gücünü 8 çekirdekli MediaTek MT6755 yonga setinden alıyor. Her çekirdekte 2.0 GHz hızında çalışan MT6755, telefon için son derece yeterli bir işlemci olacaktır. Grafik işlemcisi olarak 700 MHz hızında çalışan Mali T860’ı tercih eden Casper, fiyat performans ürünü sunmaya çalışmış. Telefonda 4 GB RAM yer alırken 64 GB'lik bir depolama alanı bulunuyor. Ayrıca depolama alanını microSD desteği ile 128 GB’a kadar çıkartabilirsiniz.

Telefonun özellikle kameraya yöneldiğinden bahsetmiştik. Arkasında 13 megapiksel ve 5 megapiksel olacak şekilde çift kamera bulunduran telefonun önünde de 13 megapiksellik selfie kamerası bulunuyor. İnceleme şansı bulamadığımız için kameranın kalitesi hakkında bir şey söyleyemesek dahi, Casper’ın açıklamalarına göre telefonun ön kamerası son derece iddialı.

Telefonun boyutlarına bakacak olursak, 154.2 mm x 76.4 mm x 7.4 mm olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda 169 gram ağırlığı bulunan telefon, yalnızca siyah renk ile çıkacak. Parmak izi sensörü ve 3.000 mAh bataryası bulunan Casper Via F1’in Android 6.0 Marshmallow işletim sistemi ile geldiğini belirtelim. Cihaz Android 7.0’a yükselecek fakat bununla ilgil net bir tarih verilmedi.

Telefon, açılışa özel olarak 1.899 TL'den satışa sunuldu.