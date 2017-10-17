20 MP Ön Kameralı Casper VIA P2 Satışa Çıktı!

VIA serisine yeni bir üye kazandıran Casper, ön kamerasıyla dikkat çeken VIA P2’yi satışa sundu.

Casper VIA P2’yi ‘selfie telefon’ olarak lanse etmek, sanırım pek de yanlış olmayacak. Ana kamerası 13 MP olsa da ön kamerasında 20 MP gibi yüksek seviyede çözünürlük sunan VIA P2, donanım özellikleriyle de tam orta seviyeye hitap ediyor.

Ön kameraya biraz daha yoğunlaştığımızda, 4 hücre teknolojisinin var olduğunu görüyoruz. Bu teknoloji, kameranın düşük ışıklı ortamlarda dahi fotoğrafların daha fazla ışıklı görünmesini sağlıyor.

1299 TL etiket fiyatıyla fiziksel ve e-ticaret sitelerinden satın alınabilecek Casper VIA P2’nin tüm özellikleri şöyle: