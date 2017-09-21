Cassini Artık Yok, Fakat Keşif Yapmaya Devam Ediyor!

Bilim insanları, Cassini'nin kendini yok etmeden önce gönderdiği Satürn fotoğrafından yeni bir keşif gerçekleştirdiler.

Cassini uydusunun Satürn çevresinde 13 yıl süren keşif görevi, geçtiğimiz hafta Satürn’e kasıtlı olarak çarptırılarak son bulmuştu. Uzay aracı bu 13 yıllık süre boyunca sayısız keşif yaptı. Satürn ve uyduları ile ilgili elimizdeki bilgilerin ve fotoğrafların büyük çoğunluğunu emektar Cassini uydusu sayesinde elde ettik.

Cassini, Satürn’e doğru gerçekleştirdiği ölüm düşüşünde bile yeni keşifler yapmaya devam etti. Kaşif uzay aracı Satürn’ün atmosferine doğru ilerlerken, Satürn’ün halkalarına ait son bir fotoğraf çekerek NASA’ya ulaştırdı. Araştırmacılar fotoğrafı incelediklerinde, halkalarda ‘peggy’ adını verdikleri bir bozulma olduğunu fark ettiler.

Satürn’ün halkaları, gezegenin yer çekimi nedeniyle pürüzsüz ve tam yuvarlaktır. Fakat peggy’de 1200 kilometre boyunca önemli şekil bozuklukları bulunmaktadır. Yaklaşık 30 yıl boyunca Cassini görevinde çalışan ve bozuk şekilli bölgeye peggy adını veren kişi olan Queen Mary Üniversitesi’nden Carl Murray, halkalarda gerçekleşen bozulmanın nedenini bilmediklerini belirtti.

Murray, ‘şekil bozukluğu gerçek mi?’, ‘neden oluştu?’ gibi soruların cevaplarını bir sonraki uzay görevine kadar öğrenemeyeceklerini, o zamana kadar yapabilecekleri tek şeyin teleskoplar ile peggy’i izlemek olduğunu söyledi.