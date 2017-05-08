Cassini, Satürn misyonunda her dalışta yeni fotoğraflar ve veriler paylaşıyor. Bu fotoğraflardan sonra, kusursuzluğun sembolünü görebilirsiniz.

NASA ve dünya için en ünlü keşif araçlarından birisi olan Cassini, uzayda geçirdiği onlarca yıla rağmen hala daha bizleri şaşırtmaya devam ediyor. Dahi makine Cassini, sonunda kendi ölümüne doğru ilerlediği doğrultuda, Satürn halkaların arasından ikinci atlayışını yaptı. Bunu yaparken de Satürn’ün yeni görüntülerini çeken Cassini, ayrıca Satürn uyduları Rhea ve Titan’ı da fotoğraflayarak, ölümsüz eserler kazandırdı. Önünde daha 20 dalış bulunan Cassini, bizleri bu tarz görsellerle iyiden iyiye dolduracakmış gibi duruyor.

Dünya dışında yaşamın olma ihtimali gibi en önemli duyurulardan birini yapmayı başaran Cassini, görev süresince insanlığa yeni bilgiler aktarmaya devam edecek. Gerçekte, toz ve kaya parçalarından oluşan Satürn halkaları, muhteşem zarafeti ile Cassini’nin kameralarına yakalanıyor. Cassini’nin kameralarına yakalanan tek cisim halkalar değil. Halkalar dışında, bir sürü uyduyu etrafında döndüren, güneş sistemimizin en büyük ikinci gezegeni Satürn de devasa büyüklüğünün yanında, kusursuz çizgileri ile adeta bir sanat tablosu gibi gözüküyor.

Bakalım Cassini, ileride yapacağı 20 dalışta ne gibi bilgi ve görüntüler yakalayacak.