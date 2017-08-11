Cassini'nin Son Dalışları Bize Bir İlki Yaşatacak

15 Eylül'de kendisini Saturn'ün atmosferine bırakacak olan Cassini, gezegenin çevresinde son geçişlerini 14 Ağustos'ta gerçekleştirecek.

Dünya günbegün daha da saçmalaştıkça, NASA’nın uzaya gönderdiği Cassini insanların kendi aralarında yaşadıkları atışmalardan etkilenmeden, milyonlarca kilometre ötede yoluna devam ediyor. Saturn sistemini 20 yıl boyunca araştırdıktan sonra, 15 Eylül’de kendini Saturn’ün atmosferine bırakacak olan Cassini’nin atmosfere dalışı canlı olarak yayınlanırken, tüm bu macera, ‘The Iron Giant’ filminin devamı gibi, gözyaşları arasında izlenecek.

Gözpek mekik, ‘Grand Finale’ adı verilen Saturn çevresinde gerçekleştireceği son geçişlerini 14 Ağustos’ta yaparak sonun başlangıcını bir adım daha yaklaştırmış olacak. Yine de bu son dalışlar esnasında dev gaz gezegenine ve çevresindeki halkalara dair hayranlık duyulacak daha çok şey var. NASA’nın yaptığı açıklamaya göre Cassini Saturn’ün atmosferinden esintileri yakalayarak Saturn’e en yakın noktada, bulutların üzerinde yaklaşık 1.630 kilometre ile 1.710 kilometre arasında uçuş gerçekleştirecek. Atmosferin bu yüksekliklerde oldukça yoğun olacağı beklendiği için mekiğin stabiliteyi sağlamak için jet yakıtını kullanmak zorunda kalacağı düşünülüyor. Cassini’nin ne oranda Saturn havası alacağına bağlı olarak NASA aracı biraz daha aşağıya doğru indirmeyi düşünebilir. Ya da güvenlik açısından yörünge yüksekliği daha da yükseltilebilir.

Cassini geçmişte oldukça yoğun görevler yerine getiren bir araç olarak Saturn’ün aurorasını ve gezegenin kuzey kutbunda bulunan hegzagonal (altıgen biçimindeki) girdabı araştıracak. Fakat bu sefer çok daha yakından ve ayrıntılı bir şekilde gerçekleştirecek bu araştırmayı.

Cassini projesinin NASA Jet Propulsion Laboratory’deki bilim kadını olan Linda Spilker “Yapacağı son dalışla birlikte bir süredir gerçekleştirmekte olduğu toplam beş dalış ile Cassini, Saturn’ün atmosferine giren ilk araç olacak. Saturn’ün atmosferine özel olarak bir araç göndererek keşif yapma hedefi uzun süredir vardı. Bu ilk dalışla, gelecekte yapılacak keşifler için bir zemin hazırlamış oluyoruz” şeklinde bir basın açıklaması yaptı.

Her şeye rağmen bu iri gövdeli metal parçasını özleyeceğiz.