CAT'ten İki Yeni Akıllı Telefon: Elementlerden Korkmayın!

CAT'in tanıttığı yeni akıllı telefonlar her tür doğa koşulunda hayatta kalmak üzere kalmış. Elementlere karşı bu üstün dayanıklılık da tabi ki bir yere kadar, element dedik diye ateşe atmanıza gerek yok.

Bir kamyon kadar dayanıklı ve bir kamyon kadar hızlı olan şey nedir diye sorduğumuzda vereceğiniz cevap bellidir: Caterpillar akıllı telefonlar! Cat'in tanıttığı iki yeni akıllı telefon da tam olarak bu tanıma uyuyor.

İki telefon arasında iyi olandan başlayacak olursak; Cat S41 modelinde kullanıcılardan gelen isteklere kulak verip dev bir pili cihaza yerleştirmiş. 5.000 mAh'lik bataryaya sahip cihaz, 38 saatlik 3G konuşma süresi, 44 gün de bekleme süresi vaadediyor. Eğer bu kapasite size fazla geldiyse, batarya paylaşım özelliğiyle başkalarının telefonlarını ya da elektroniklerini şarj edebilirsiniz.

Elementlere dayanıklılık konusuna gelirsek, telefon diğer akıllı cihazların aksine IP 68 sertifikası almaktan daha ileri bir teste tabi tutularak 2 metre derinlikte 1 saat boyunca bekletilmiş ve dayanıklı olduğundan emin olunmuş. Düşmeye karşı dayanıklılıkta ise 1,8 metreden beton zemine düşürülerek hayatta kaldığından emin olunmuş. Bu düşmeye dayanıklılık da MIL-SPEC-810G rozetini cihaza yerleştirmiş.

5 inçlik 1080p çözünürlüklü ekranı koruyan Gorilla Glass 5, ıslak parmaklarla ve eldivenlerle çalışabiliyor. Cihazın arka tarafı da tutuşu sağlamlaştırmak adına pürüzlü bir yüzeye sahip. Cihazın en sıkıcı kısmı olan iç donanım olarak MediaTek'in sekiz çekirdekli 2,3 gHz'lik bir ürünü kullanılmış. Versiyonu belirtilmeye işlemci muhtemelen orta seviyede yer alıyor. 3 GB RAM ile desteklenmiş cihaz 32 GB dahili depolamaya ve Android 7.0 işletim sistemine sahip. Programlanabilir bir tuşu gövdeye ekleyen Cat, bu tuşa LED flaşı açıp kapatmak veya bas-konuş gibi fonksiyonların eklenebilmesini sağlamış. 13 MP arka 8 MP ön kameraya sahip Cat S41'in satış fiyatı 450 Euro olacak.

Gelelim daha küçük Cat S31'e. 4.000 mAh'lik "küçük" bir bataryayla gelen telefon, 1,2 metre derinlikte 35 dk dayanabilecek su geçirmezliğe sahip. Düşme dayanıklılığında büyük kardeşiyle aynı seviyede olan cihaz, 4,7 inçlik 720p ekranını Gorilla Glass 3 ile koruyor. Girişl seviyesi bir Snapdragon işlemciye sahip cihazın çekirdekleri 1,3 gHz hızında çalışacak. 2 GB RAM ve 16 GB dahili depolamaya sahip akıllı telefon arka tarafta 8 ön tarafta ise 2 MP'lik kameralara sahip. Abisinin programlanabilir tuşuna sahip akıllı telefon 330 Euro'dan satılacak.