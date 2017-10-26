  • Caterpillar'den Son Model Ultra Dayanıklı Telefon: Cat S41

Caterpillar'den Son Model Ultra Dayanıklı Telefon: Cat S41

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Ultra dayanıklı telefonları seviyor musunuz? O zaman Caterpillar'ın Cat S41 adlı son model dayanıklı akıllı telefonunu çok beğeneceksiniz.

Akıllı telefonların en büyük sorunları hepimizin de deneyimlediği gibi dayanıklılık ve şarj sorunu. Cat S41, bu anlamda özellik bağlamında muadillerinin içerisinde en ön safta yerini alıyor. Aşırı sıcak ya da soğuklarda hiç sıkıntı çekmeden kullanılabilen telefonun  IP68 sertifikası da bulunuyor. Bu da suya ve toza oldukça dayanıklı anlamına geliyor. Ayrıca  en zor şartlara maruz kalsa dahi zarar görmemesi için MIL-SPEC 810G askeri sertifikası da Cat S41'in özellikleri arasında bulunuyor. 
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Telefonun genel özelliklerine bakacak olursak, ilk olarak 5 inçlik bir fullHD süper parlak ekrana sahip. Diğer yandan 2.3 GHz MediaTek yonga seti ve 3 GB RAM'de telefonun özelliklerinden. 32 GB genişletilebilir bir depolama alanı sunan S41, LED'li 13 megapiksel arka kamera ve 8 megapiksellik ön kamerayı da barındırıyor. Bu iki kameranın da su altında çekim yapabildiğini belirtelim. 

Telefonun en göze çarpan kısmı ise 38 saate kadar 3G konuşma ve 44 gün bekleme süresi vaat eden 5.000 mAh bataryaya sahip olması. Ayrıca telefonda bulunan güç paylaşma özelliğiyle diğer elektronik cihazlarınızı şarj edebiliyorsunuz. 16 Kasım'da satışa sunulacak cihazın fiyatı 449 dolar civarında olacak. Size bu fiyata alınabilir bir telefon mu? Lütfen yorum olarak yazın.

Kaynak : http://www.androidguys.com/2017/10/26/caterpillars-latest-rugged-smartphone-comes-with-a-huge-battery-doubles-as-a-power-bank/
Etiketler: Cat S41
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