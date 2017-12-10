Tasarım anlamında öne çıkan işler yapan Danimarkalılardan yepyeni bir tasarım ile balkon anlayışınız değişecek!

Gün ışığının az, havanın çok soğuk olduğu böyle bir coğrafyada, iç mekanlarda (evde veya ofiste) geçirilen zaman önem kazanır. Danimarkalılar elbette açık havada zaman geçirmeyi sever, fakat kışlar uzundur ve kışın zamanlarının çoğunu kapalı mekanlarda geçirmek zorundadırlar. Bunun sonucu olarak da bir Danimarkalı’nın evine ve dekorasyona harcadığı para, dünyanın pek çok ülkesindeki ortalamanın epey üzerindedir. Bu nedenle özel tasarım mobilyalar nesilden nesile aktarılmış ve tasarım mobilyaya sahip olmak bu ülke için lüks değil, günlük hayatın bir parçası haline gelmiştir.

Bu yenilikçi tasarımların bir tanesi de Danimarka şirketi Velux tarafından geliştirilen ve ihtiyaç duyulmadığında birkaç saniye içerisinde pencere çerçevesine sığan balkon. Balkonu açmak için pencere çerçevesine tutturulmuş tutacakları kullanarak pencereyi itmeniz yeterli. Hemen aşağıdaki videodan bu fonksiyonel tasarımı izleyebilirsiniz.

Şirket yaptığı açıklamada menteşelerin ve mandal mekanizmalarının bir arada kalması için özel olarak tasarlandığını ve herhangi bir sıkıntıya karşı 10 yıl garantili olduğunu söylüyor. Balkonların fiyat 1900 veya 2100 eurodan başlayın 6000-6600 euroya kadar çıkıyor.