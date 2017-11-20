Caviar'dan Yeni Über Lüks iPhone X Tasarımı!

Rusya merkezli Caviar adlı bir şirket üzerinde 344 adet değerli taş bulunan özel sürüm bir iPhone X tasarladı. Telefonun 34 bin Euro etiket fiyatıyla satışa sunulacağı söyleniyor.

Bilindiği üzere Caviar, yakın zamanda arkasında altın bir plaka üzerinde Trump ve Putin'in baskısının olduğu 2,466 dolarlık özel yeni model 3310 telefonlar tasarlamıştı. Aynı zamanda iPhone X için de farklı tasarımlar ortaya çıkarmıştı. Ultra zenginler için telefonları yeniden tasarlayan şirket, iPhone X'a tekrar el attı.

Zaten fiyatı el yakan iPhone X eşssiz olarak nitelenen bir yeni tasarımla çok daha yüksek bir fiyata sahip oldu. Caviar, telefonun arka tarafını 344 adet farklı büyüklükte değerli taşlarla kapladı. Öte yandan, yine arka tarafına altından iki başlı kartal yerleştirilen iPhone X'a 14 adet de büyük yakut entegre edildi.

64 GB'lık dahili saklama kapasitesine sahip eşsiz iPhone X, über bir fiyata yani 34 bin 200 Euro'ya yani 157 bin 320 TL'ye satılacak. Siz bu lüks tüketim çılgınlığı hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorum olarak bildirin.