Caviar, iPhone X İçin Ultra Lüks Modifiyesini Görücüye Sundu!

Caviar, iPhone X için ultra lüks ve güneş panelli modifiyesi "iPhone X Tesla"yı görücüye sundu.

Üst segment telefonlar için oldukça lüks kılıflar üreten Caviar, iPhone X için yaptığı lüks modifiyesini görücüye sundu. Meteor kaplamalı ve 24 karat altından çizgilere sahip olan modifiyeli iPhone X versiyonunun arkasında bir de telefonu güneşe tutunca şarj etmenizi sağlayan bir güneş paneli de bulunuyor. Bu özel sipariş cihazın adını koyarken , Nikola Tesla ve Elon Musk gibi isimlerden ilham alarak ürettiklerini belirten Caviar yetkilileri, cihazın modifiyelenmiş halinin adının "iPhone X Tesla" olacağını belirtti.

Öncelikle bu cihazın dıştan takılan bir kılıftan öte bir modifiye olduğunu belirtmekte fayda var. Yani bunu sipariş verirseniz, özel modifiye edilmiş bir iPhone X'e sahip olacaksınız. Dünya'da iPhone X'in resmi çıkışı yarın, yani 3 Kasım 2017'de olsa da, bu modifiyeli versiyonun ne zaman çıkacağına ilişkin bilgi ilerleyen zamanlarda açıklanacak.

Oldukça pahalı olan bu modifiyeli versiyona sahip olmak için 64 gb'lık haline 4,445 dolar, 256 gb'lık haline ise 4,700 dolar gibi bir para vermeniz gerekecek(Yazık, yine de 19.000 tl'den daha ucuza geliyor). Peki bu modifiyeli versiyon için ne düşünüyorsunuz? Çıkışı için bir kaç hafta daha beklemek, sanki normal iPhone X'e çıkışından önce ulaşmak için 19 bin tl vermekten daha mantıklı gibi gözükmüyor mu?