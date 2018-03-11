Hindistan adını bu defa Convergence India 2018 ve IoT India 2018 Expo'daki geliştirdiği yenilikler ile duyuruyor. İşte sizler için seçtiğimiz ve ilginizi çekebileceğini düşündüğümüz o yenilikler.

Artık işin içinde olmayanlar, uzaktan izleyenler de biliyor ki yazılım sektöründe dünya çapında bir Hindistan örneği var. Son dönemde Türkiye’de bu alandaki hareket nedeniyle gündeme gelen Hindistan, tam bir başarı örneği Bu ülkenin kısa zamanda aldığı mesafe, ihracatta yakaladığı başarı, üniversitelerde bile inceleniyor.

Hindistan bu bağlamda 7 ve 9 Martta düzenlediği Convergence India 2018 Expo ve IoT India 2018 Expo’da gözden kaçırılmayacak kadar ilginç olan bazı fikirleri paylaştı. Bizlerde, bu etkinliklerde paylaşılan fikirlerin, en dikkat çekenlerini sizler için derledik. İşte o yenilikçi fikirler.

Arya – Çay Yapma Robotu

Hint çayları bildiğiniz üzere yaklaşık 10 malzemeli bir içeriğe ve birkaç aşamadan oluşan bir hazırlanış süresine sahip. Bu yüzden bizde olduğu gibi, bu işleme adanmış bir çay robotu bulunmuyordu. Arya, tercihinize göre taze malzemelerden size özel çaylar yapmak için programlanmıştır. Çayınız için istediğiniz malzemeyi ve miktarı seçebilir ve akıllı telefonunuzdan özel tarifler oluşturabilirsiniz. Çay robotu ayrıca sesli komutlara cevap verebilir ve Google Home gibi akıllı hoparlörler ile entegre edilebilir. Ayrıca özel bir Google Asistan becerisine de sahip olan çay robotu Hintlilerin beğenisini kazanacak gibi duruyor.

Duygulu Sonic

Sonic, bir fitness takipçisinin ve bluetooth kulaklığının bir birleşimidir. Ekran kısmı ile bileklikten kolayca ayrılabilen Sonic, bluetooth destekli kulaklık olarak da işlev görebilir durumdadır. Çekici olan şey ise, dâhili adım sayacının cihaz bir kulaklık olarak kullanıldığında bile çalışabilmesidir. Cihaz ayrıca, kalp atış hızı sensörünün yanı sıra, fiziksel aktiviteyle birlikte uyurken aynı zamanda bir fitness kaydını tutmanıza olanak sağlayacak bir uyku izleyici de sunuyor.

Aeris Bağlantılı Bisiklet

Aeris bir bisiklet ağı oluşturarak sürüş esnasında güvenliği artırmak için tasarlanmıştır. Hırsızlık koruyucuya ve jeo-eskrim özelliğine sahip olan bisiklet ayrıca acil durumlarda yardımın gelişini hızlandırarak bulunulan konumu doğru bir şekilde işaret etmeyi de sağlayabilir. Teknolojik bisiklet bunların yanı sıra, bisiklet sahiplerine bakımda yardımcı olacak ve aynı zamanda manüel evrak işlerinden sizi kurtaracak sigorta yenileme gibi hizmetler de sunabilmektedir.

AIFA i-Ctrl

Cihaz, Android ve iOS mobil uygulamalarını kullanarak çeşitli elektronik cihazları uzaktan kontrol etmek için kullanılabilecek akıllı bir disktir. TV, DVD oynatıcı, Müzik Sistemi, Klima ve benzeri büyük markaların uzaktan kumandalı cihazları gibi elektrikli cihazları destekleyen i-Ctrl, ayrıca uzaktan kumanda fonksiyonlarını kopyalamak için kullanılabilecek bir öğrenme fonksiyonuna da sahiptir. Daire şeklinde olan tasarımı ile geniş bir açıya sahip olan cihaz sayesinde ihtiyaç duyulan tüm ekipmanlar menzil içerisine kolayca girebilecektir.

Hindistan'ın geliştirmiş olduğu bu yenilikçi çözümler için siz ne düşünüyorsunuz? Bizce, hindistan çayının malzeme çokluğu düşünüldüğünde, çay robotu oldukça iyi görünüyor. Peki ya sizce?