Kripto paralar gün geçtikçe hayatımızda yer tutmaya başlarken, televizyonlardaki finans programlarının dışında da konu olarak işlenir hale geldiler. Çocuklar Duymasın dizisinin sevilen karakteri Çayı Hüseyin ve arkadaşları, Bitcoin’i işleyen ilk dizi karakteri oldular.

Bitcoin’in 2017 yılının sonlarına doğru yakaladığı ani yükselişin ardında elbette sosyal medya vardı. Alternatif para olarak kullanılan ve bir süre sonra gözde bir yatırım aracı haline gelen kripto paralar, tüm dünyada ilgi görüyorlar. 2018 başında ilk 5 haftada atlatılan uzun soluklu kriz sürecinin ardında, Asya ülkelerindeki yolsuzluklar ve ABD’deki yükse borçlanmalardan dolayı yasal yaptırımlar bulunuyor.

Kripto para borsası ve birimleri, Bitcoin bazında da olsa bir şekilde ülkemizdeki ekonomi programlarında ve haberlerde geniş yer tutuyorlar. Çünkü büyük bir çoğunluk kısa sürede servete sahip olmak için bu işe kalkışıyor. Ekonomistlerin önemli bir kısmı ise piyasalardaki belirsizliğin altını çiziyorlar. Dünyanın önde gelen bilişim uzmanları ise kripto paraların gelecekte önemli bir yere sahip olacağı konusunda açıklamalarda bulunuyorlar.

Tüm bu değerlendirmeler, Bitcoin’deki ani değişimlerin ekseninde yapıldığı için yanıltma payı yüksek olan değerlendirmeler. Dışarıdan bakıldığında yüzlerce farklı kripto para biriminin varlığı görülüyor ve aslında kripto paraların bir bütün olarak değerlendirilmesi gerekiyor.

Bir ekonomi programı izlemek insanların çoğuna can sıkıcı gelse de kripto para dünyasında, ekonominin temellerine ilişkin bilgi birikimi olmadan kazanmak çok zor ve düşük bir ihtimal.

Her güncel konuyu bir şekilde işlemeye çalışan Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımlarından Çocuklar Duymasın, Bitcoin’in ve kripto para borsalarının işlendiği ilk yapım oldu.

Çaycı Hüseyin ve arkadaşları aslında toplumun önemli bir kesimini sembolize ediyor. Bir şekilde bu işlerden para kazanıldığını gören ve duyan insanların, araştırma yapmadan sürece dahil olmaları halinde neler olabileceğini görüyor. Kripto para piyasaları çok hareketli olabilir. Ancak bilişim teknolojileri ve temel finans bilgileri olmadan Çaycı Hüseyin’in yaşadığı hüsranı yaşamak oldukça mümkün.

Eğer aklınızda kripto para piyasalarına girmek varsa, acele etmemeniz ve iyice araştırmanız gerektiğini Çaycı Hüseyin vasıtasıyla tavsiye etmiş olalım.

Kripto para piyasaları hakkında önemli gelişmeleri size aktarmaya devam edeceğiz, takipte kalın.