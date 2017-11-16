Mozilla, yeni web tarayıcısı Firefox Quantum için en hızlı web tarayıcı diyecek kadar iddialı. Bu kadar iddialı olunca da 'en iyi' ile karşılaştırılmak doğal bir sonuç oluyor.

Google, Chrome’u 2008 yılında piyasaya sunduğundan bu yana web tarayıcısının özelliklerini ve gücünü her geçen gün arttırmaya devam etti. Öyle ki; neredeyse tüm Firefox kullanıcıları Chrome’u varsayılan tarayıcı olarak kullanmaya başlamıştı.

Mozilla, Chrome’un yıllardır süren liderliğini sarsabilecek yeni bir tarayıcıyı geçtiğimiz günlerde piyasaya sürdü: Firefox Quantum. Mozilla, yeni web tarayıcısının Chrome’dan iki kat daha hızlı olduğunu söyleyecek kadar iddialı.

Fakat bir ürünün kalitesi hiç bir zaman söylentiler ile ortaya çıkmaz. Firefox Quantum’un Chrome’a karşı nasıl bir performans sergileyeceğini görmek için küçük bir performans testine sokmakta hiçbir sakınca yok.

İki tarayıcı da hiçbir uzantı ya da eklenti olmadan arama geçmişi, önbellek ve çerezler önceden temizlenmiş olarak performans testine sokuldu. Sonuçlar çoğu kişi için bir sürpriz teşkil etmiyor.

Ares-6 Testi

Ares-6, bir tarayıcının Javascript işlemlerini ne kadar hızlı gerçekleştirdiğini ölçer. Tarayıcı ne kadar hızlıysa skor o kadar düşük olacaktır.

Ares-6 testinin sonucunda Chrome'un çaylak rakibini ezdiğini net bir şekilde görebiliyoruz.

JetStream

JetStream, tarayıcının gelişmiş uygulamaları çalıştırma becerisini test eder. 3 boyutlu küp dönüştürme, tam sayı matematik, kütüphane ayrıştırma gibi bazı görevlerin ne kadar iyi yapılabildiğini ölçer. Bu testte daha iyi olan tarayıcı daha yüksek puan alır.

JetStream testinde Firefox Quantum'un az bir farkla da olsa Chrome'a karşı üstünlük kurduğunu görüyoruz.

Speedometer

Speedometer, tarayıcının yapılacaklar listesine öğeler eklemek gibi web uygulamalarındaki kullanıcı etkileşimlerini ne kadar hızlı gerçekleştirdiğini ölçer. Bu testte de daha iyi tarayıcılar daha yüksek puanlar alır.

Speedometer testini de net bir şekilde Chrome kazanıyor.

Sentetik testler sonucunda Google'ın hala en iyi tarayıcı olduğu açık bir şekilde görülüyor. Fakat günlük kullanımda en önemli konu hangi tarayıcının web sayfalarını daha hızlı açtığıdır. Buraya yıklayarak, Mashable'ın web sayfası açma hız testini izleyebilir ya da buraya tıklayarak Firefox Quantum'u indirebilir ve hızını kendiniz deneyebilirsiniz.