Temizleme aracı CCleaner, Aktif İzleme özelliği ile verilerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Kullanıcı şikayetleri üzerine şirket açıklama yaptı.

Mac ve Windows’un popüler temizleme aracı CCleaner, kullanıcı verilerini toplaması politikası ile dikkatleri üzerine çekti. Kullanıcıların yazılımla nasıl etkileşime girdiğine dair bilgi edinmek üzere bilgilerin “Aktif İzleme” adı altında anonimleştirilmesiyle ilgili CCleaner’dan yanıt geldi.

CCleaner ekibi, kullanıcı verilerine erişim ve anonimleştirmeye halen devam etse de kullanıcılara verileri üzerinde daha fazla kontrol hakkı sağlayacağına dair söz verdi. Kullanıcıların dikkatini çeken ve verilerinin kullanımı konusunda tedirginliğe düşüren ise bu işlemin “Aktif İzleme” gibi tedirgin edici bir isminin olması. Bunun yanı sıra veriler her ne kadar anonimleştirilse de, ne zaman ve nereye gittiğini bilmemek tabii ki de kullanıcılarda güvensizlik yarattı.

Yapılan son güncelleme ile verilerin ilk olarak havuzda toplanması işlemi değiştirildi. Şu an için net bir şekilde kontrolü kullanıcılara bırakamayan CCleaner, küçük değişiklikler yaparak konu üzerinde çözüm üretmeye çalışıyor. Geçen yıl CCleaner’ın saldırıya uğrayıp, kötü amaçlı yazılımlara ev sahipliği yaptığı da göz önüne alınırsa bu tartışmalar şirketin imajı için hiçte iyi gözükmüyor.