Yapay zeka gözetim sistemlerine iyiden iyiye entegre olmaya başladı. Bu durum her ne kadar kanun koyucular açısından suçluların yakalanmasına yönelik büyük bir araç olsa da yanlış ellerde kötüye kullanılabilir.

Gözetim kameraları her yerde bulunuyor ve sokaklar, bankalar, okullar ya da büyük kavşaklar gibi çeşitli alanlarda 'güvenliği' sağlıyor. Bununla birlikte birçok ülke ve kuruluş bu gözetim kameralarına birer yüz tanıma sistemi ekleyerek kimlik tespitinde de bulunuyor. Zira yapay zekanın da bu sisteme entegre edilmesiyle, mevcut gözetim aşamasından oldukça yüksek bir ilerleme de sağlanmış oluyor. Bu alanda ABD merkezli bir şirket ön planda bulunuyor.

IC Realtime adlı şirket, yüzbinlerce doğal dil sorgusuna dayalı olarak görüntüleri analiz eden ve arama sonuçlarını getiren bir yapay zeka yazılımlı Ella adlı programın üreticisi. The Verge tarafından "CCTV'nin Google'ı" olarak nitelendirilen Ella, kullanıcıların, giysiler, belirli renkler veya araba modelleri bağlamında önemli göstergeleri kullanarak bir footage veritabanında arama yapmalarını sağlıyor. Ella daha sonra sonuçları zaman aralıklarına göre liste haline getiriyor.

Ella'nın ya da buna benzer herhangi bir gözetim sisteminin etkisi gözükmese de emniyet güçleri açısından büyük bir stratejik yer tutuyor. Araştırmacılar, suçluları manuel olarak aramakla oldukça uzun vakitler harcıyor olabilirler. Ella bu işlemi kendisi yaparak kolluk kuvvetleri için oldukça büyük bir işe imza atıyor.

Ancak her ne kadar güvenlik sistemleri ya da gözetim sistemleri emniyet güçleri için önemli olsa da birçok insan tarafından tedirgin edici olarak görünüyor. Zira Ella gibi yapay zeka bileşimi sistemler yanlış ellerde kötü sonuçlara sebep olabilir. Bununla birlikte modern bir Panaptikon olarak kodlayabileceğimiz gözetim sistemleri sürekli izleniyor hissi uyandırarak toplumsal bir bozukluğuna da sebep olabilir.

Bu sistemlerin en yoğun şekilde kullanıldığı ülke olan Çin'de halihazırda 170 milyon CCTV kamera bulunuyor ve 2020 yılına kadar 400 milyon kameranın daha kurulması planlanıyor. Çin'deki sistemin ne kadar iyi çalıştığını test etmek isteyen BBC muhabiri John Sudworth, kendi yüzünü sisteme girdi. Sudworth, yetkililerin kendisini ne kadar sürede yakalayacağını merak ederek ortadan kayboldu. Sonuç oldukça şaşırtıcı oldu; Çin polisi BBC muhabirini 7 dakika içerisinde yakaladı. Bu sistem Çin'de ya da başka herhangi bir ülkede muhalifleri baskı altında tutmak ve onları kendilerine tehlike arz ettiği durumlarda yakalamak için kullanabilir. Siz ne düşünüyorsunuz, ne kadar gözetim o kadar iyi mi/kötü mü?