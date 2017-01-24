Cebinize Sığacak Kadar Küçük Elektronik Davul: PO-32!

Akıllı telefona benzer mimarisi ile PO-32, müzisyenlerin gönlünü fethedecek niteliklere sahip.

Teenage Engineering'in yaratıcı cihazı, bilişim dünyasında beğeni uyandırdı. Bahsi geçen küçük cihazlar, elektronik müziğinizi oluşturmak için ucuz ve eğlenceli bir yol sunuyor. T.E cihazları sayesinde ezgiler, bas çizgileri, ritimler geliştirmek mümkün. Serinin en yeni modeli olan PO-32 Tonic davul cihazı, 3.5 milimetrelik bir kulaklık çıkışı veya dahili mikrofon aracılığıyla ses aktarımı özellikleri taşıyor.

PO-32'de eşsiz bir ses darbesi oluşturup mikrofon üzerinden oynatılan veri patlaması yaşayabiliyorsunuz. Basit bir kablo aracılığıyla akıllı cihazınıza veya telefonunuza bu verileri aktarabiliyorsunuz. Kullanıcılar, ayrıca Magnus Lidström tarafından oluşturulan ve önceden yüklenmiş seslere erişim sağlayan Microtonic adlı uygulamayı, cihaza yeni ses efektleri yüklemek için kullanabiliyor.

PO-32, bir modem gibi ses patlamaları kullanarak bir cihazdan diğerine döngüler ve ses verileri yollayabiliyor.

PO-32, retro görünümlü bir LCD ekranı ve goofy UI arayüzüolan bir telefon görünümlü bir mimari. Ses, desen veya efekt seçmek için 16 farklı düğmeye sahip. Bu düğmeler, ince ayar yapmak ve senkronizasyon düzenlemek için de kullanılabiliyor. Oluşturduğunuz efektleri bir araya getirebilir veya dilediğiniz hoparlör setine gönderebiliyorsiniz. Bunun için gereken tek enerji kaynağı bir çift AAA batarya.

PO-32 Tonic cihazının fiyatı 90 dolar olarak belirlenmiş ve Nisan ayında satışa sunulması bekleniyor. Eğer fazla aceleciyseniz, PO-32 Tonic'i 2 Şubat'ta Microtonic yazılımı ile birlikte 140 dolara satın alabilirsiniz. Cihazın yetenekleri hakkında fikir edinmek isterseniz, Magnus Lidström'un videosunu izleyebilirsiniz.