Çek ve İngiliz Bilim İnsanları: Dünyanın En Güçlü Lazeri Hazır!

Çek ve İngiliz bilim adamlarından oluşan bir grup, dünyanın en güçlü lazer mimarisini geliştirdiklerini iddia etti.

Uluslararası bilim insanlarından oluşan bir ekip, Salı günü akşam saatlerinde inanılmaz derecede güçlü olduğunu iddia ettikleri lazer teknolojisi "Bivoj"yu ​​başarıyla test ettiklerini açıkladı..

Çek ve İngilizlerden oluşan araştırma ekibi, "süper lazer" ünitesinin 1.000 watt'ın üzerinde bir güç çıkışı sunabildiğini iddia ediyor. Bu da, sektörde bulunan lazer ünitelerinden en az 10 kat daha fazla bir gücü bir temsil ediyor.

İngiliz John Collier, AFP basın organına verdiği demeçte "Bu ciddi bir dünya rekoru. Sadece kendi başarımızı düşünmüyoruz, söz konusu mimarinin dünya üzerindeki kullanımının çeşitliliğinden de gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte bazı araştırmacılar, yeni yapının "dünyanın en güçlü lazeri" olarak olmadığını savunuyor. Örneğin, Osaka'nın Hızlı Ateşleme Deneylerinde kullandığı süper lazerin 2 petawatt güç üretibildiği iddia ediliyor. Bizce bu iddia da biraz abartılı.

Çek bilim insanı Tomas Mocek, AFP'ye verdiği demeçte "Lazerimiz çok yüksek güçte ancak, bu tür bir güce günde sadece birkaç kez ulaşabiliyor. Şarj olması ve yeniden yapılandırılması şart. Ortalama bir güçten değil; zirve noktadan bahsediyoruz. Ancak çıkış gücünde zirveyi yakaladığımızı rahatça söyleyebiliriz." açıklamasında bulundu.