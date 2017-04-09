Çektikleri Videolar Yüzünden Karakola Düşen 8 YouTuber!

Youtube büyük bir mecra. Hayat gibi, her türden kullanıcı ve her türden video barındırmakta. İşte yükledikleri videolardan veya sosyal medyadaki ünlerini kötüye kullanmaları nedeniyle karakola düşen 8 Youtuber!

Youtube dünyanın en büyük video platformu. Çıktığı günden beri dijital ortamda devrim yaratan bu platformda neler yok ki! Bugün herkese normal gelen ama geçmişi aslında birkaç yılı bulmayan bir meslek bile yarattı: “Youtuber”lık! Platform böylesi büyük ve etkileyici olunca, gündelik yaşamın bir uzantısı olmaktan geri durmuyor. Elbette sosyal kurumlar-hukuk dünyası gibi-, burada olanlara tepkisiz kalmıyor. İşte bunun örneği olan, yükleyenleri hapse düşüren 8 video!

1-Sanat Galerisi

TrollStation isimli kanalın beş üyesi, bir sanat galerisini soyarmış gibi yapmak ve etraftakileri trollemek istedi. Peki ya ne oldu dersiniz? İnsanlar paniğe kapıldı, herkes birden koşuşmaya başladı. TrollStation bomba şakaları, sahte insan kaçırma ve benzeri gibi şakalar yapıyorlar. Ancak bu sefer baltayı taşa vurdular. Olay yerindeki polis hemen gruba müdahale etti ve bazı üyelerini karakola götürdü.

2-Matthew Cordle’ın İtirafı

Matthew katıldığı bir parti dönüşü kaza yaptı. Sarhoştu ve karşıdan karşıya geçen bir yayaya çarpıp kaçtı. Televizyonda kazanın haberini gördü ve suçluluk duygusu aylarca içini kemirdi. En sonunda kendini teslim etmeden önce avukatlarının tüm ihtarlarına rağmen bu videoyu hazırlayıp Youtube’a yükledi. Duruşmalar devam ediyor, ancak en az 6 yıl hapsi öngörülüyor.

3-RossCreaations

Videodaki arkadaşımız, bir bankta oturan iki polisin sabrını fazla zorluyor. Polisler yaptığı dengesiz hareketlerden dolayı onu, sabırlı bir şekilde uyarıyorlar. Ancak dengesiz davranışlara devam eden video sahibi soluğu karakolda alıyor.

4-Train’ing Day

Vlogger Willem, bu videodan dolayı 15 yıl ile yargılanıyor. “Tren sörfü” dedikleri bu tehlikeli eylemi gerçekleştirip videosunu Youtube’a yüklediler. Trenin sahibi şirket HAM olayı fark eder etmez yetkililere başvurdu. Bu eylemin liseli gençler arasında popüler olmasını engellemek için haklarında soruşturma başlatıldı. Gençler henüz ceza almadılar, ancak karakola ifadeye çağırıldılar.

5-Vitali’nin Kupası

Youtube’da şaka kanalı olan Vitali, sık sık karakolluk oluyor. En son icraatlarından biri olan Cavs oyununda “Trump Sucks” isimli protesto yazısını göğsüne yazmıştı. Umarız bu sefer dersini almıştır.

6-Pokemon Kilisesi

Ruslan Sokolovsky isimli bir genç, kilisede Pokemon avına çıktığı bir videoyu Youtube’a yükleyince, hakkında 7 yıl hapis istemiyle dava açıldı. “Dini duyguları gücendirmek ve nefret” suçlaması ile karşılaşan Rus genç Ruslan, “Ben sadece bir akıllı telefonla kiliseye girdim. İncilde internet yasak mı? Bu suçlamaları anlayamıyorum” ifadeleriyle kendini savunuyor.

7-Piyano Adam

Mike Lombardo Youtube’da piyano çalarak ve şarkı söyleyerek ünlü oldu. Ancak bu ünü, ahlaksız emelleri için kullandı. Reşit olmayan kızları manipüle eden bu terbiye yoksunu kişi, en sonunda yakalandı ve adaletin önüne çıkarıldı. Yargılaması hala devam ediyor.

8-JinBop

Federaller dedektifler tarafından adaletin önüne çıkarılan Starlit Zhao veya internetteki takma adıyla JinBop’da hiçbir etik değerden nasibini almamışlardan. Reşit olmayan bir kişiye bazı uygunsuz videolar çektirmeye çalışan bu terbiyesiz adam, mağdurun ailesinin dikkati sayesinde yakalandı. İçinde bir sürü tuhaflıklar, hatta Mansonesk denilebilecek ögeler bulunan bu davada cezası büyük olacak gibi görülüyor.