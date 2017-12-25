Çekim Gücü İçin Telefonu Havaya Kaldırmak Doğru mu?

Cep telefonu kullanıcılarının en çok şikayet ettiği noktalardan biri de şebeke sinyalinin bazı yerlerde düşmesi. Peki çözümlerden biri çekmeyen telefonu havaya kaldırıp şebekenin gelmesini beklemek mi?

Belki bir müzik festivalinde, ormanda ya da yalnızca evinizin arka bahçesinde, telefonunuz şebeke sinyali düştüğünde muhtemelen içgüdüsel olarak daha iyi çekim gücüne sahip olmak için, çekmeyen bir telefonu havaya kaldırıp şebekenin gelmesini beklemek ise en eski ve en klasik çözümlerden biri... Peki ama şebekenin yeterli olmadığı anlarda telefonu havaya kaldırmak gerçekten de çekim gücünü artırıyor mu?

Verge’den Ashley Carman ise o soruya yanıt arayanlardan biri. Rice Üniversitesi, elektrik ve bilgisayar mühendisliği alanında profesör olan Lin Zhong’a bu soruyu yönelden Carman, yapılan bu hareketin anlamsız mı yoksa gerçekçi mi olduğunu çözmeye çalışmış. Peki sorumuza gelecek olursak, havaya kaldırılan telefon daha mı iyi sinyal çekiyor? Sorunun cevabını ne yazık ki hayır.

Lin’in yaptığı açıklamaya göre mobil cihaz sinyal alımı çoğunlukla homojen şekilde etrafımızda yer alıyor. Yani kolumuzu kaldırarak daha fazla sinyal almaya çalışmak anlamsız bir hareket. Ancak etrafta dolaşmak ve daha iyi çekime sahip bir alan aramak daha mantıklı olarak yorumlanıyor. Çünkü şebeke sinyallerinin şehirlerde telefonumuza ulaşması etrafımızda bulunan binalar sebebiyle değişebiliyor.