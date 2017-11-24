YouTube'un ne kadar çok insana ev sahipliği yaptığını bilirsiniz. Bugün sizlere YouTube'un derinliklerinden ortaya çıkan bir vlogger tanıtacağız yalnız dikkatli olun; bu arkadaşı bütün bir gün izleyebilirsiniz.

YouTube, içerisinde birbirinden gizli cevherler saklıyor. Sonuçta, günümüzde milyonlarca aboneye ulaşan hiçbir kanal, bu büyüklükte başlamadılar. Zamanla artıyorlar. Durum böyle olunca, son zamanlarda büyük bir artış gösteren “YouTuber” kültürü alt mecralarda ciddi bir hızla devam ediyor.

Bugün sizlere, adını pek duymadığınızı düşündüğüm birini tanıtacağım. Dünyanın en hipnotize edici vlogger’ını bulmuş olabiliriz. Üstelik şu anda yalnızca 7 bin abonesi bulunuyor. Trabzon’da yaşayan Banu Berberoğlu, YouTube’a attığı gündelik yaşam videoları ile izleyenleri adeta hipnotize ediyor. Genelde kurduğu kısa ve anlatım cümleleri ile nerede olduğunuzu bile unutabilirsiniz.

Yaklaşık 1 yıldan beri YouTube’a videolar atan bu kardeşimiz, genel olarak vlog tarzında videolar çekiyor. Bu vlog videolarının ana konusu abur cubur, makyaj gibi konular oluyor. Son derece konuşkan olan Banu kardeşimiz, en normal konuları bile akıcı bir dille anlatabiliyor.

Videoları izlediğinizde ilk başta “bu nedir” diyebilirsiniz, ancak birazcık alıştığınızda hipnotize edici bir yanı olduğunu söyleyebilirim. Banu’nun videolarında hipnotize olmamızın bir sebebi var. Her video 10 farklı konu olması nereden tutacağınızı karıştırıyorsunuz. Eylemsizliğin arasında bile bu kadar çok eylem bulabilen bir başka YouTube kanalı görmedim.

Eğer siz de Banu Berberoğlu’nu merak ettiyseniz, buraya tıklayarak YouTube kanalına ulaşabilirsiniz. Buradan Banu'yu tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum.