Çeliğin 5 Katı Kadar Dayanıklı Hidrojel Geliştirildi

Japonya’daki bir üniversitenin araştırmacıları çelikten 5 kat daha dayanıklı bir hidrojel üretmeyi başardılar.

Günümüzde en dayanıklı malzemelerden biri olarak bildiğimiz çelik, birçok yerde karşımıza çıkıyor ancak her ne kadar dayanıklı olsa da esnek olmadığı için çeliğin belli bir şekilde kullanılması üretim bandında masraflar çıkarıyor ve kullanım alanlarını kısıtlıyor.

Bu durumun farkına varan Japonya’daki Hokkiaido Üniversitesi araştırmacıları çeliğin 5 katı kadar dayanıklı, aynı zamanda esnek bir hidrojel üretmeyi başardılar.

Çelikten daha dayanıklı ve esnek olan bu maddenin robotlar başta olmak üzere birçok dayanıklılığın ve esnekliğin bir arada olması gerektiği üründe kullanılabileceği ve çelikle metalin yerini alacağı düşünülüyor.