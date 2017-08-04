Armadillo'ya Ateş Eden Adamın Mermisi, Kendi Yüzüne Geldi

Bahçesinde gördüğü armadilloya ateş eden adam, kabuğundan seken mermi ile kendisi yaralandı.

Belki daha önce de böyle bir haber okumuş olabilirsiniz, ancak bazı insanlar bu haberlere inanmayı ısrarla reddediyorlar.

Teksaslı bir adam, evinin bahçesinde bir armadillo görmüş ve paniğe kapılmış. Hemen içeri girip tabancasını alan adam armadilloya üç kez ateş etmiş.

Korkuya kapılan armadillo bahçeden uzaklaşmış. Güçlü kabuğundan seken mermi ise adamın kendi yüzüne isabet etmiş ve yaralanmasına sebep olmuş. Neyse ki adamın sağlık durumu iyiymiş.

Armadilloların kabukları kaplumbağalarınkine benzer. Ancak kaplumbağaların aksine tek parça değil, hareket kabiliyetlerini kısıtlamayacak katmanlar halindedir. Yukarıdaki resimde gördüğünüz gibi armadilloların kabukları kendilerini tamamen kapatabilecek şekilde esnektir. Bilim adamları, armadilloların neden bu denli güçlü kabuklara sahip olacak şekilde evrildiğini hala keşfedemediler.

Peki armadillolar insanlar için tehlike oluşturur mu?

Amerika'da sıkça rastlanılan armadillolar 'zararlı' olarak görülmektedir. Saldırgan olmamalarına rağmen üzerlerinde taşıdıkları mikroplar, insan sağlığı için tehlike oluşturabilir. Neredeyse hiç dişleri olmadığı için böcek, solucan ve meyve ile beslenirler. Bu nedenle Amerikalıların bahçesinde yemek arayan bir armadillo ile karşılaşmaları son derece olasıdır.

Türkiye'de ise sokakta bir armadilloya rastlamanız pek mümkün değil. Ancak olur da rastlarsanız paniğe kapılmayın, armadillolar size dokunmadıkları sürece zararsızdırlar.