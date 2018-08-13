Bir fotoğrafçı, yaratıcılığın sınırlarını zorlayarak çelik yünü ile şahane bir fotoğraf çekmeyi başarmış.

Fotoğrafçılık için teknik bilgi ne kadar önemliyse, yaratıcılık ve kompozisyon oluşturabilme yeteneği de o kadar önemli. Umulmadık koşullarda başarılı fotoğraf kareleri oluşturabilmek ya da bir manzaraya herkesle aynı yerden bakmak yerine farklı bir açıdan fotoğraflamak da aslında tam olarak bu özellikle ilgili. Bir fotoğrafçı da yaratıcılığını kullanarak çok basit bir materyal kullanmış ve etkileyici bir kare üretmeyi başarmış.

Fotoğrafta kullanılan malzeme çelik yünü. Yani aslında hepimizin evinde olan, bulaşık teli olarak kullandığımız basit bir malzeme. Ancak çelik yününün yanıcı özelliği hayli yüksek ve fotoğrafçılıkta da özellikle uzun pozlama ile üretilen karelerde sıkça kullanılıyor.

Fotoğrafı çeken sanatçı ise nasıl yaptığını kısaca şu şekilde özetlemiş;

Insta360 ONE isimli kamerayı kullandım.

Çekimi yapabilmek için kamerayı yaklaşık 2 metre uzağa yerleştirdim ve 15 saniyelik geri sayım başlattım. Bu, pozisyonumu almam için zaman kazandırdı. Böylece kamera çekime başladığında, çelik yünü de dönmeye ve yanmaya başlamıştı.

Pozlamanın süresi ise 20 saniye.

Fotoğrafı çektikten sonra ise Insta360 Studio'da biraz oynama yaptım ve küçük gezegen efektini yarattım.

Aslında bunu bir kameraya sahip olan herkes yapabilir fakat çelik yünü yanıcı bir madde ve ateşini kontrol etmek hayli zor. Özellikle ciltle temas halinde ciddi zararlar vereceğinden, gerekli önlemleri almadan bu çekimi denememenizde fayda var. Bir diğer dikkat edilmesi gereken konu ise çelik yününden çıkan kıvılcımların uzun süre yanmaya devam edebilmesi. Bu yüzden kıvılcımları da kontrol altında tutmalı ve olası bir 'sönmeme' ihtimaline karşı tetikte olmalısınız.